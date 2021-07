Copei se restea con Mervin Méndez en primarias o en consenso en el municipio Lagunillas

La mañana de este jueves 29 de Julio, en una reunión realizada por el directorio municipal de Copei Lagunillas, encabezado por Rafael Durán Presidente, María Pírela vicepresidente, Jhonny Rojas secretario general , y con la presencia de su máximo líder el Dr. Mervin Méndez; quienes solicitaron al exalcalde aceptar la postulación del partido para la candidatura a la alcaldía de Lagunillas en las próximas elecciones a celebrarse el próximo 21 de noviembre.

La ingeniera María Pírela manifestó que dicha solicitud es producto de diversas opiniones recaudadas en la calle, donde la mayoría pide la presencia del Dr. Mervin Méndez, por ser uno de los mejores gerentes y administradores que ha tenido la ciudad, sus obras todavía son palpables en el municipio Lagunillas. Es por ello que atendiendo al reclamo de las comunidades, Copei Lagunillas, ha decidido postular a quien califican como su líder, bien sea para futuras primarias o buscar el consenso de Mervin Méndez.

Por su parte Rafael Durán, presidente del partido Copei en Lagunillas, señaló que el nombre de Mervin Méndez está sobre la mesa “nosotros en Copei estamos proponiendo, que vayamos a elecciones con un candidato unitario, si aquí no logramos un consenso, unas primarias, si no vamos el 21 de noviembre con un candidato único, si no vamos en Unidad, lo más seguro es que repita el actual acalde” ,expresó Durán.

El llamado por parte del partido Copei, es a todos los precandidatos que han manifestado su legítimo derecho de participar en estas elecciones, y que tienen sobradas condiciones para ser candidatos, a que se establezcan reuniones de trabajos estratégicas, que busque la conciliación y el nombramiento por consenso o por primarias de un candidato único a la alcaldía, Aspiramos que pueda lograrse con el esfuerzo de todos un a candidato o candidata apoyado por todos, expresó Johnny Rojas, actual secretario general de la tolda verde en el municipio.

Copei propone el nombre de Méndez, por considerarlo como “El hombre que puede enrumbar el municipio”, además de destacarse por ser un candidato doliente, que quiere a Lagunillas, que ha hecho obras que todavía se encuentran en ciudad Ojeda, y ha gobernado para su pueblo, expresó Alberto Colman, directivo municipal del partido

Por otra parte Cristal Méndez, miembro de la dirección municipal del partido puntualizó “desde hoy nos estamos activando con el partido como equipo, en cada barrio, en cada sector, con la conformación de comandos familiares con Mervin Méndez, que nace precisamente de una de las caminatas que realizamos en el sector José Félix Ribas, donde una de las familias más numerosas de la comunidad manifestó que ya se habían reunido y tenían su propio 1×30, y se encontraban conformando su comando familiar con Mervin Méndez. Desde ese momento nos motivó la idea de realizar estos comandos en cada calle, comunidad y sectores del municipio Lagunillas, que nos permita garantizar el triunfo de Mervin Méndez, principalmente si vamos a unas elecciones donde el tema transporte es muy débil y cada familia con el entusiasmo de recuperar el municipio tendrá un aporte fundamental

La actividad tuvo lugar en las instalaciones del partido Copei, en ciudad Ojeda, municipio Lagunillas, estado Zulia, acompañados de un gran número de activistas, y jóvenes que deciden apoyar la candidatura de su líder opositor.

Para concluir Rafael Duran informó que se nombró una comisión la cual integran además de él, los compañeros Johnny Rojas, Jesús Parra coordinador de Copei en la Col y el mismo candidato Mervin Méndez, para coordinar las reuniones que sean necesarias hacer para lograr una candidatura única para el rescate del municipio