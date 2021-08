Copei reafirma su postura sobre un diálogo social para los venezolanos

El secretario general nacional del partido Demócrata Cristiano Copei, Juan Carlos Alvarado, se pronunció este lunes, 16 de agosto, sobre las negociaciones políticas entre la oposición venezolana y el Gobierno Nacional realizadas en México. El parlamentario a la Asamblea Nacional (AN) reafirmó su postura de no participar en las conversaciones pues Venezuela necesita un diálogo social con la finalidad de abocarse a las problemáticas de la ciudadanía.

“Desde Copei manifestamos nuestra decisión de no participar en estas conversaciones motivado a las consecuencias que este arrojaba y que no veíamos que trajera un diálogo positivo para la solución de los problemas de los venezolanos. En lo particular seguimos firmes con nuestra decisión de abocarnos a un diálogo social, donde la gente sienta que tenemos la solución a sus problemas”, expresó Alvarado en rueda de prensa.

“Esperemos que el centro de las discusiones al final sean las soluciones de los problemas que atraviesan los venezolanos, donde se puedan conseguir los resultados en múltiples instancias”, agregó.

El diputado hizo un llamado a diferentes factores políticos a realizar una maqueta en la que esté representada la problemática actual del venezolano y las soluciones para lograr abocarse a sus necesidades.

“Convocamos a todos los factores que hacemos oposición en este país a que de manera permanente y en emergencia contemplemos la posibilidad de trabajar juntos y lograr armar una maqueta que represente a todos los venezolanos”, manifestó.

De igual modo, informó que la tolda verde ha presentado 11 precandidatos a gobernadores y 59 a las alcaldías con la finalidad de mostrar propuestas concretas a los ciudadanos de cara a las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre.

“Hoy inicia la fase 54 de las 94 en las auditorías, donde la organización pone a disposición de la Alianza Democrática la ‘Red de Defensa al Voto’, de manera en que tengamos el cierre del Registro Electoral Permanente (REP) y proceder a nombrar los responsables de cada centro para la presentación de esta estructura”, expresó.

Plan 150 por el municipio Zamora

Por su parte, el parlamentario ofreció un balance sobre la continuación del Plan 150, en esta oportunidad sobre su reciente visita al municipio Zamora, en el estado Miranda.

“Pudimos recoger las impresiones y propuestas por parte de los dirigentes copeyanos que hacen vida en ese municipio, así como escuchar las peticiones de la ciudadanía de cara a las elecciones”, dijo Alvarado.