Copei propone a AN consultar antes de elegir a aspirantes al CNE

El presidente nacional de Copei, Miguel Salazar, diputado a la Asamblea Nacional –AN-, integrante de la Comisión de Política Exterior e integrante del Comité de Postulaciones Electorales, precisó que este lunes culminan las entrevistas de los aspirantes a integrar el nuevo Consejo Nacional Electoral CNE.

“Hoy vamos a evaluar esas entrevistas que producto de la situación de pandemia, creo que las podremos hacer a través de estos mecanismos de sustento en entrevistas por video conferencia”.

En entrevista a Unión Radio, destacó que hasta el momento se han entrevistado de forma presencial a 45 personas “para proceder a partir de mañana a la publicación de los aspirantes elegibles en los diarios de circulación nacional y en las redes”.

Detalló que las entrevistas contienen una serie de preguntas básicas sobre qué los motivó, su procedencia, desempeño, conocimiento de la ley, condición ideológica “pero antes de eso se paso por un filtro, fueron 114 postulados, hubo un primer corte quedaron 8 en el camino, luego 15 porque no cumplían con los requisitos de elegibilidad previstos en la Ley Orgánica del Poder Electoral”.

Destacó que lo más importante es el conocimiento en materia electoral, “eso es muy valorado”.

Explicó que luego se procederá a seleccionar a 45 personas que pasarán al seno de la plenaria de la AN “y, en ese ambiente político, se elegirán los 15 rectores: 5 principales y 10 suplentes”.

Salazar considera necesario que la misma AN “abra el compás de consulta” para intentar seleccionar un nuevo CNE que represente la realidad política del país. “Y en el seno de la AN tiene que abrir a todos los espacios de la sociedad civil a Fedecamaras, la iglesia, etc ¡Vamos a ponernos de acuerdo!