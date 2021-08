Consecomercio: “Esquema 7+7 dificulta adecuación de sistemas para la reconversión monetaria”

Tiziana Polezel, presidente de Consecomercio, declaró que la permanencia del esquema 7+7 dificulta los procesos de adecuación frente a la reconversión monetaria que se aplicará en Venezuela desde el 1 de octubre, especialmente para los comercios medianos y pequeños. Así lo señaló en una entrevista con Tal Cual.

“El problema que tenemos es que muchas veces para esas cosas es necesario la presencia física, y si seguimos con la interrupción y la intermitencia del esquema 7+7 eso puede hacer más problemático el proceso”, dijo.

Interrogada sobre si el período para realizar las adecuaciones es suficiente para cumplir con los requerimientos propios de la reconversión, Polezel indicó que depende del tipo de comercio.

“Hay establecimientos que probablemente sí lo puedan hacer por su estructura, su tecnología y porque además disponen de servicios propios de, por ejemplo, contabilidad y administración. No olvidemos que esto se veía venir, por lo que algunas empresas ya fueron tomando precauciones. Pero para los pequeños y medianos negocios, que dependen de tercerización para los procesos de adaptación de sus sistemas, el tiempo es corto”, explicó.

Además, precisó que, en cuanto a los costos del proceso “no hay problema si el establecimiento comercial tiene su propia estructura interna y su personal tanto de sistema como de contabilidad, pero para los negocios pequeños y medianos que, generalmente, subcontratan a empresas especializadas porque su estructura no resiste tener personal permanente en esas actividades, definitivamente va a representar un costo”.

Sin embargo, expresó que ese costo se verá compensado con el hecho de “poder manejar mejor las cifras. Eso, frente a no poder emitir una factura por tener una cantidad de ceros inmanejable, es su compensación”.

Respecto a sí con la reconversión monetaria se frenará el proceso de dolarización transaccional, Polezel indicó que para que un escenario como ese sucediera tendría que contarse con un elemento que consideró fundamental: La confianza y “eso todavía no lo hay”.

“Cualquier persona a la que usted le pregunte, por mucha reconversión que haya, va a preferir mantener su patrimonio en una moneda dura, en una que no pierda valor. Con la reconversión lo que sucede es que se le están quitando ceros a la moneda, pero no se está resolviendo la causa que genera los ceros, que es la inflación. Eso no se está atacando y no hay ninguna demostración hasta ahora de que se esté haciendo”, expuso.

Agregó que los gremios se ven imposibilitados de aportar ideas o recomendaciones “porque tenemos muchos años que no conocemos el balance del Estado, no conocemos el presupuesto. Entonces, evidentemente, tenemos que fijarnos en las evidencias y no hay ninguna de que se esté pensando en combatir la inflación”.