Conozca las nuevas tarifas de los planes que ofrece Digitel

La empresa de telecomunicaciones Digitel incrementó por primera vez en el año el precio de los planes que ofrece a sus usuarios.

Actualmente Digitel solo cuenta con tres planes para su activación: Radicall Plus, el más básico, Plan Inteligente Plus 500 MB y Plan Inteligente plus 1.1 GB.

De acuerdo con la información publicada en su página web, el costo de los planes que ofrece la empresa aumentó en un 100% y quedaron de la siguiente manera:

– Inteligente Plus 1.1 GB: Bs.1.238.599,86

– Inteligente Plus 500 MB: Bs.549.999,79

– Radicall Plus: 249.999,72

A finales de diciembre de 2020, ya se había registrado un aumento en el precio de los planes de Digitel que para entonces tenían un costo de Bs. 619.299 en el caso del plan Inteligente Plus 1.1 GB; Bs. 274.999 en el caso del Inteligente Plus y Bs. 119.999 correspondiente al plan Radicall Plus, reseñó Banca y Negocios.

Adicionalmente, trascendió que el precio del Gigabyte adicional de navegación aumentó a Bs. 1.217.000,00