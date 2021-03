Conozca el novedoso sistema de vuelto en dólares implementado en algunos supermercados

Ante la falta de bolívares electrónicos, la pérdida del valor de los billetes y la escasez de dólares de baja denominación, los comercios han ofrecido algunas opciones para tratar de solventar el problema del vuelto a los clientes que van a pagar con divisas.

Algunos transfieren el cambio en bolívares a la tasa del día a través del servicio de pago móvil, unos entregan vales y pagarés que improvisan con cualquier papel que tengan a la mano y otros instalaron en sus sistemas un registro para que los consumidores tengan un saldo a favor que puedan usar la próxima vez que vayan al establecimiento.

Los supermercados fueron de los primeros comercios en recibir los dólares en efectivo como método de pago en Venezuela a mediados del año 2018. Ahora, son los primeros también en ofrecer una solución tecnológica para dar el vuelto en divisas.

Los clientes de las grandes cadenas de supermercados ahora pueden guardar el cambio que le adeudan de su compra con un nuevo sistema de billetera digital en dólares, que funciona con la huella dactilar. Mientras que otros locales ofrecen la opción de recibir la diferencia en bolívares a través del Pago Móvil al momento de la compra, reseñó Efecto Cocuyo.

La billetera digital en dólares está disponible en pocos locales de Caracas, pero se sabe que la banca nacional adelanta un proyecto para facilitar la modalidad de los vueltos por Pago Móvil en el corto plazo. En especial desde que el Ministerio de Comercio empezó a exigirle a los comercios que no obliguen a los clientes a gastar de más al pagar con dólares en efectivo.

Con la huella dactilar

Excelsior Gama es la cadena de supermercados que implementó esta nueva billetera digital en dólares que depende del número de cédula de identidad y la huella dactilar del comprador. Su funcionamiento empezó en las sedes de La Trinidad y La Urbina, en Caracas, desde finales del año pasado y ahora está habilitada en las 24 sucursales de la cadena.

Se espera en el corto plazo que este sistema sea implementado en todos los supermercados del país.

Los clientes que deseen utilizar la billetera digital en dólares solo tienen que pedirle al cajero del supermercado que les registre la huella dactilar en el sistema y que les acredite el monto completo del vuelto. Aunque es importante verificar que el número de cédula de identidad se cargue de forma correcta en la operación, para evitar que el saldo positivo se le deposite a otro cliente.

El sistema del Excelsior Gama admite montos que van desde 1 hasta 20 dólares y ofrece la ventaja de que se preservan como cantidades en divisas. Esto quiere decir que el vuelto no se ve afectado por las fluctuaciones de la tasa de cotización del dólar, agregó Efecto Cocuyo.

Otro beneficio para los compradores es que luego pueden pagar con ese saldo a favor en cualquiera de los locales de la cadena que también tiene sedes.

“Puse mi huella, la muchacha me dio mi vuelto de 22 dólares como si yo hubiera pagado 28 y me dijo que podía usar los 10 dólares en cualquier supermercado Excelsior de la ciudad, que eso me va a aparecer reflejado cuando ingresen mis datos”, contó Luisa, una compradora.

Esta fue la primera vez que me ofrecieron esa opción. En cierta forma te ayuda para nuevas compras, pero es chimbo si necesitas el vuelto completo porque tienes otros gastos inmediatos“, refirió.

La opción del Pago Móvil

Otras cadenas regionales como los Supermercados Luxor que operan en los estados Aragua y Carabobo implementaron un sistema de vuelto para los dólares que funciona a través de Pago Móvil.

A los clientes se les devuelve la diferencia de su compra calculada a la tasa del dólar fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV) con el Pago Móvil. Esto les asegura que reciben el equivalente en bolívares de inmediato en sus cuentas bancarias.

Otros comercios como los restaurantes de pollo en brasa y las pequeñas ferreterías también utilizan esta modalidad de entregar el vuelto por Pago Móvil para las cantidades por debajo de los 10 dólares. Esto porque resulta más conveniente para los clientes frente a otras opciones como los vales en papel con el monto del vuelto que adoptaron en algunas panaderías o ventas de empanadas en Caracas para enfrentar la situación.