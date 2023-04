Comisión de Primarias posterga publicación de su instructivo hasta el 7-May por "consulta rápida"

La Comisión Nacional de Primarias (CP), anunció que postergará la publicación de su reglamento e instructivo hasta el próximo 7 de mayo producto de la “consulta rápida” iniciada tras el rechazo del Consejo Nacional Electoral (CNE) para prestar su apoyo técnico sin captahuellas.

“La CP no ha culminado las consultas sobre algunos de los reglamentos referidos a la elección primaria. Los planteamientos y solicitudes por la Comisión Asesora Técnico-Electoral y las consultas sobre el informe de una comisión del CNE hacen aconsejable extender hasta el 7 de mayo el plazo previsto para su publicación sin que esto afecte el resto del cronograma de la primaria”, detalló la organización a través de un comunicado.

Por su parte, Jesús María Casal, presidente de la comisión, acotó durante una entrevista a VPI TV que “primero vamos a realizar una rápida consulta sobre esta respuesta del CNE para tomar una decisión (…) todavía no podemos decir que está activado el plan B”.

“Algunos reglamentos que se iban a publicar el lunes no se publicarán porque van a estar muy condicionados y se deben tomar decisiones en los próximos días sobre si habrá algún tipo de asistencia técnica, si tendremos los centros de votación o no, si tendrá que ser auto gestionada o voto manual. No queremos publicar algo que luego que haya que modificar”, sostuvo el abogado.

Según el cronograma establecido, este lunes 24 de abril se debería publicar el reglamento e instructivo de las primarias pero su postergación ocurre luego del que el CNE tilldara de “inviable” las solicitudes de la CP para prestar un apoyo técnico en las elecciones prevista para el 22 de octubre.

“Una vez realicemos esa consulta se determinará el camino a seguir, nosotros estudiamos los distintos escenarios y también tenemos contemplada la primaria auto gestionada pero tenemos que discutir si formularemos una petición al Ministerio de Educación a fin de disponer de instituciones educativas públicas y privadas como centros de votación”, añadió.

Precisó que la “consulta rápida” se realizará a “todos los factores políticos que respaldan la primaria, la representación de los candidatos y organizaciones especializadas en el tema electoral”.