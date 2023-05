Comisión de Primaria: Precandidatos aún no deciden si irán con asistencia del CNE

Hasta este martes 16 de mayo, los precandidatos que aspiran competir en las primarias de la oposición no se han decidido si aceptan o no la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria (CNdP), María Carolina Uzcátegui, los precandidatos mantienen conversaciones sobre este tema.

En entrevista con Globovisión, reconoció que existen diferencias sobre este punto porque hay diferentes visiones. No obstante, considera que hasta el momento no hay objeciones sobre el sistema. “Nosotros creemos que el sistema como tal no tiene objeciones. No hemos constatado ninguna prueba fehaciente en las auditorias”, dijo.

Aseguró que dada la responsabilidad que ostenta el organismo, deben escuchar todas las opiniones de los precandidatos sobre el sistema del CNE para las primarias.

“Tenemos la responsabilidad de escucharlos a todos y buscar la vía más confiable para todas las parte”, aseveró Uzcátegui.

Espera que esta semana se dilucide este tema para poder continuar con otros aspectos de las primarias.

“Entendemos que 70 % de los venezolanos considera el lugar más idóneo y seguro de participar el centro de votación, pero una de nuestras principales responsabilidades es la preservación de la identidad del elector. Fue público y notorio lo que respondió el CNE sobre las captahuellas y estamos tratando de aun con ese sistema encontrar un mecanismo. Que sea viable la propuesta del CNE, pero también la nuestra”, explicó.

Enfatizó que ese es el estatus del proceso de las negociaciones y reuniones: “esperamos esta semana tener una reunión más esclarecedora”.