Comerciantes aseguran que la nueva reconversión “no traerá soluciones”

Como un retraso sin solución, así catalogaron los venezolanos el anuncio de la reconversión monetaria en el país por parte del gobierno de Nicolás Maduro, sin haber tomado en cuenta que primero se debería paralizar el fenómeno de la hiperinflación, que hace que el bolívar pierda su valor ante el dólar diariamente.

Para mí realmente es un atraso, porque no se está paralizando la hiperinflación, además con esto habrá que actualizar diferentes sistemas, sobre todo los trámites, donde hoy tendremos una cifra y mañana será otra, por lo que se tiene que volver a hacer nuevamente ese trámite, eso lleva su tiempo“, dijo Alirio Yépez, uncomerciante larense.

Trabajadores señalaron que el Bolívar Digital para ellos no será rentable hasta que se paralice al señor dólar, ya que su mercancía la venden en dólares y en muchas oportunidades pierden sus ventas por no tener para dar vuelto, debido a que por no ser la moneda nacional, no hay tantos billetes en la calle, reseñó La Prensa.

“Hasta que no paralicen el dólar y nuestra moneda valga más que esa, no tendremos ningún tipo de solución porque eso es lo que nos tiene en estas condiciones, no se estabiliza la economía y el dólar cada vez vale más y el bolívar sigue bajando“, dijo José Delgado, quien añadió que actualmente todos los precios de los servicios y rubros se encuentran dolarizados.

Ante esta situación que afecta directamente al consumidor debido a que se reducirá el monto de su saldo bancario, mas no de los productos porque seguirán anclados al precio del dólar, comentan que una de las alternativas que debería tomar el Gobierno nacional es intentar que el bolívar vuelva a tomar fuerza y además se fijen el precio de los rubros.

“Se tiene que hacer como en otros países que la comida está establecida en un precio, si la moneda oficial sube los productos suben, pero si la moneda baja, nuevamente los precios vuelven a bajar, así se debería de hacer aquí en Venezuela“, comentó, por su parte, José Gómez.