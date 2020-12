Denuncian que el CNE unifica resultados nacionales de tres partidos sin informar esa alianza

Las elecciones del pasado domingo 6 de diciembre siguen dejando mucha tela que cortar y más cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) deja cabos sueltos por todas partes. Este martes se pudo conocer que el árbitro electoral unificó a tres organizaciones que participaron en las parlamentarias por separado.

Se trata de las organizaciones políticas Avanzada Progresista, Cambiemos y el Movimiento Ecológico, quienes hasta el segundo boletín oficial del CNE no sostenían alianza alguna, destaca Tal Cual.

Otro #Hilo

Causa curiosidad, por decir lo menos, que el CNE aún muestre en su página informativa sobre el #6D que los partidos Avanzada, Cambiemos y Ecológico participaron con listas nacionales separadas, pero en los resultados los muestre como aliados y sumando a una sola lista pic.twitter.com/zLwN7gCnil — Víctor Amaya (@victoramaya) December 9, 2020

“La alianza conformada por Acción Democrática, Copei, Cambiemos, El Cambio y Avanzada Progresista tiene 1 millón 95 mil 170 votos para un 17,72 por ciento”, señala la nota de prensa emitida y publicada por el organismo electoral en su portal web.

Sin embargo, este martes representantes de las organizaciones políticas indicaron que las listas “fueron unificadas a última hora”; unificación que posiblemente le diese el curul al parlamentario Timoteo Zambrano, quien también fuese derrotado por los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

De esta manera, el Consejo Nacional Electoral (CNE) violó el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, donde se establece que los cambios deben ser informados por el ente comicial a los electores, “aunque no aparezcan reflejados en instrumento de votación”. No obstante, el organismo electoral aún mantiene en su web que son tres listas distintas, de igual manera, no informó del cambio en las mesas.

Para la noche del 7 de diciembre, la página de resultados del CNE mostraba a Cambiemos y a Avanzada en una misma lista nacional, pero no así al Movimiento Ecológico. En este sentido, el representante de avanzada progresista Bruno Gallo, le manifestó al editor jefe de TalCual, Víctor Amaya, que el pasado domingo 6 de diciembre emitieron el reclamo ante el organismo electoral sobre la “incorporación del Movimiento Ecológico”.

¿Por qué Avanzada Progresista, Cambiemos y Movimiento Ecológico no reclamaron que esa información no se divulgara como manda la ley? ¿Los cambios se hicieron realmente antes del día de la votación? Sigamos. — Víctor Amaya (@victoramaya) December 9, 2020