CNE recibe 17.615 postulaciones hasta este viernes, asegura Calzadilla

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha recibido hasta este viernes 17.615 postulaciones a los cargos que se escogerán en las regionales y municipales del próximo 21 de noviembre.

Cuando quedan menos de 48 horas para el cierre de las postulaciones, el organismo comicial dijo que para cargos de gobernador o gobernadora el número de inscritos hasta el corte de la mañana de este 27 de agosto era de 278, mientras que para alcaldesas o alcaldes asciende a 1.651.

El gran grueso de postulados hasta el momento lo representan los de concejales o concejalas con un total de 14.332 postulaciones. Para diputados o diputadas regionales los inscritos son hasta la fecha 1.354.

Estos números los ofreció el CNE en su cuenta en Twitter, donde destaca que el presidente de la institución, Pedro Calzadilla, realizó una visita a la Oficina Regional Electoral del estado Cojedes, donde ofreció las cifras.

1.354 postulaciones a legisladoras y legisladores.

1.651 para alcaldesas y alcaldes.

14.332 a concejalas y concejales. Para un total de 17.615 postulaciones a nivel nacional. — cneesvenezuela (@cneesvzla) August 27, 2021

Según el cronograma divulgado por el Poder Electoral, este domingo 29 de agosto a la medianoche cierra el lapso de postulaciones.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) presentó este viernes el total de sus abanderados a las 23 gobernaciones, los 335 municipios, los concejos municipales y los consejos legislativos.

En cambio la oposición que, tiene varias corrientes, aún no ha inscrito a la totalidad de sus candidatos. Es el caso de la plataforma unitaria, que agrupa a quienes apoyan a Juan Guaidó, pues aún no hay un anuncio oficial sobre su participación o no en el proceso del 21 de noviembre.

Pese a esto ,los partidos del llamado G4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular) tienen candidatos en casi todos los estados del país.