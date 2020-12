CNE: Fallas de energía retrasaron entrega de resultados

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral CNE, Leonardo Morales, politólogo y consultor político-electoral, destacó que los protocolos sanitarios se convirtieron en protagonistas de las elecciones parlamentarias. “Hubo que introducir un elemento adicional que fue el tema de la pandemia” cuyo objetivo primordial era evitar que el proceso comicial se convirtiera en una fuente de contagio de coronavirus”.

“Veremos más tarde si el proceso electoral produjo mayor contagio, que lo digan los expertos en la materia, pero el CNE cumplió aunque quedan algunos sinsabores como haber dado el resultado electoral a tan altas horas de la noche”, enfatizó.

Admitió que el proceso en sus inicios se retrasó debido a la “propia crisis del país. Ayer permanecieron durante mucho tiempo algunos estados sin luz, incluso en el momento del cierre hay estados que se mantenían sin energía eléctrica y así no hay manera de que las máquinas puedan enviar los resultados”.

Agregó que a eso hay que sumarle que en materia de telecomunicaciones no andamos muy bien en el país, este conjunto de elementos hizo que una información que ha debido llegar al centro de totalización en no más de una hora, llegara a las doce y tantas de la noche, no pudimos llegar al 100 %, pero pudimos dar algunos resultados”.