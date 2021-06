Chúo Torrealba: Se habilitó la tarjeta, pero no tenemos alianza

El dirigente político y exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, asegura que la rehabilitación de la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), representa un “gesto afortunado que se orienta en la promoción de la recuperación de la ruta electoral y del voto como instrumento de cambio”.

Sin embargo, explicó que lo que se habilitó este martes fue la tarjeta de la alianza, “pero la alianza no la tenemos (…) esa alianza que logró el resultado en 2015, hoy no existe”.

“Hay un conjunto de gestos que revelan que está en marcha un proceso de negociación y eso es importante. Desearía que ese proceso dejara de ser vergonzante y que quienes participan enel no acordaran cosas por allá, pero aquí declarando discursos incendiarios”.

Insistió en que esta decisión es una “posibilidad” de que todos los sectores opositores se “reagrupen” y presenten una propuesta electoral unitaria al país, de cara a los comicios del 21 de noviembre.

“La MUD no era un partido, era una alianza, pero para poder tener tarjeta unitaria hubo que inscribir a la MUD como partido, ese partido que se inscribió como MUD tenía un precedente que era Jesús Torrealba y un secretario que era José Luis Cartaya (…) Desde el punto de vista político no se puede asumir representaciones que no se tienen”, expresó.