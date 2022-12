Chavistas ratifican el estatus diplomático de Alex Saab y piden su excarcelación

Decenas de simpatizantes del chavismo y altos funcionarios del Gobierno de Venezuela se manifestaron este viernes en el centro de Caracas a favor del empresario colombiano Alex Saab, preso en Estados Unidos -donde se le acusa de lavado de dinero-, y pidieron que sea excarcelado en respeto a su estatus de diplomático, un argumento que la Justicia norteamericana está evaluando.

Camila Fabri, esposa de Saab, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, encabezaron el acto de solidaridad, una de las numerosas actividades organizadas por el Gobierno desde que el empresario -supuesto testaferro del mandatario venezolano, Nicolás Maduro- fue deportado de Cabo Verde a EE. UU., en octubre de 2021.

Si realmente quedara un pequeño rastro de dignidad y de verdad en el sistema de justicia norteamericano, no hay otra decisión (...) que no sea que ese tribunal de Florida certifique la condición de diplomático de paz de Alex Saab y lo deje en libertad", dijo Rodríguez.

A juicio del diputado, Saab lleva 917 días "secuestrado", primero en Cabo Verde, donde lo arrestaron en atención a una circular roja de Interpol, y luego en EE. UU., sitios donde ha permanecido recluido "violando todas las normas" y en los que ha sido "salvajemente torturado" y "sometido a injurias y a humillaciones".

En los más de dos años y medio que tienen secuestrado a Alex, no han podido demostrar absolutamente un solo delito que haya cometido (...) No han podido y no están pudiendo en este momento", insistió.