CEV: AN sin fundamento democrático no ayuda a resolver problemas del país

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) advirtió que la Asamblea Nacional (AN) de Maduro no servirá para el bienestar del país. En su Exhortación Pastoral “Ante la gravísima situación del país”, los obispos señalaron que el nuevo Parlamento no tiene fundamento democrático y fue instalado dentro de un afán de venganza.

“La instalación de una Asamblea Nacional que carece de fundamento democrático, en medio de un ‘revanchismo’, de una descalificación hacía líderes de la oposición, de amedrentamientos y amenazas de persecución, no ayuda a resolver los problemas del pueblo ni crea la confianza para la recuperación del país”, destacaron los obispos al cierre de la CXV Asamblea Ordinaria Plenaria de la CEV, este lunes 11 de enero, según reseña Tal Cual.

El clero insistió en que urge un cambio radical en la conducción política, lo que implica que el gobierno tenga la suficiente entereza, racionalidad y sentimiento de amor al país “para detener este mar de sufrimiento del pueblo venezolano”.

La CEV también abogó porque se garantice la libertad de acción de las instancias sociales intermedias. Además, piden que se permita que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) puedan ayudar a aportar soluciones a los problemas de las comunidades. Varias ONG han sido perseguidas por el gobierno de Maduro.

A finales de 2020, Human Rights Watch (HRW), repudió el acoso del gobierno venezolano a ONG humanitarias y de derechos humanos. El director para las Américas de HRW, José Manuel Vivanco, señaló que el gobierno de Nicolás Maduro evidencia que le interesa más reprimir al pueblo que ayudarlo, y rechazó el bloqueo del trabajo de las ONG en medio de una emergencia humanitaria compleja, mientras los niños venezolanos pasan hambre y los pacientes con Covid-19 necesitan recibir tratamiento adecuado.

CEV rechaza violación de DDHH

La CEV puntualizó, en su exhortación pastoral, que los padres de la Constitución de 1999 vulneran su capítulo 6 que versa sobre los Derechos Humanos.

“Esos derechos humanos han sido desconocidos por sus propios autores. Es notorio cómo se ha deteriorado la calidad de vida, educación, salud, y servicios básicos; padecemos una inflación indetenible y una devaluación que ha empobrecido a toda la población”, indicaron los obispos.

El clero añadió que cuando los hijos de una nación deciden abandonar su país, como ocurre en el caso de millones de venezolanos, lo hacen movidos por la precariedad, y porque han llegado a una situación límite en la que no les queda más alternativa que asumir el riesgo de lo desconocido.

Por otra parte, los obispos enfatizaron que la pandemia del Covid-19 ha permitido darse cuenta de que, pese al desarrollo conseguido por la humanidad, “estamos experimentando el poderío de tantos que se creían invencibles, al evidenciar la incapacidad de actuar conjuntamente”.

En ese sentido, el clero reiteró que la pandemia han podido comprobar los esfuerzos “para manifestar la solidaridad, el servicio y la mutua preocupación a través del profesionalismo y la vivencia de la vocación cristiana a la santidad en la caridad”.

Para los obispos, la próxima celebración de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández debe convertirse en una ocasión, más allá de ser un evento histórico, para el encuentro y potenciar el claro objetivo de “refundar a Venezuela con los principios de la nacionalidad inspirados en el Evangelio”.

La CEV también convocó a una Jornada Nacional de Oración, el jueves dos de febrero, para elevar una plegaria a Dios, para que “podamos resolver nuestros conflictos de manera pacífica, en una sociedad donde nos reconozcamos unos a otros como hermanos” y el país sea fortalecido en la fe y la esperanza”.