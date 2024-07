Centro Carter desafía al CNE: “La elección no puede ser considerada como democrática”

Uno de los principales veedores internacionales invitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Centro Carter, publicó la noche de este martes un contundente comunicado denunciando las irregularidades de las elecciones presidenciales del 28 de julio, y aseguran que, debido a que no cumplen los estándares internacionales, “no puede ser considerada como democrática”.

La organización, con sede en Atlanta, envió una delegación de 17 observadores, de las cuales 11 estuvieron en Caracas, y los otros seis repartidos entre Barinas, Maracaibo y Valencia.

Tras analizar lo visto en la convulsa jornada del domingo, el Centro Carter afirma que “no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados”.

Venezuela’s 2024 presidential election did not meet international standards of electoral integrity and cannot be considered democratic.

Statement: https://t.co/STzUw7AZGf

Declaración: https://t.co/61O4IlApdW

