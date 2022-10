Cedice Libertad: Endeudamiento venezolano sigue causando preocupación internacional

Un informe de Cedice Libertad estima que la deuda venezolana en el exterior asciende a 162 mil millones de dólares, de los cuales 80 mil 920 millones corresponden a capital e intereses que se dejaron de pagar por bonos de la República y de Pdvsa emitidos en el mercado internacional.

El medio digital Tal Cual afirma que, a criterio de la ONG, tal endeudamiento sigue generando preocupaciones debido a los pocos recursos con los que cuenta el Estado para hacer frente a los compromisos pactados en estos últimos 20 años y ante la posibilidad de perder activos valiosos para el país.

Si bien el ritmo de crecimiento de la deuda externa venezolana ha disminuido, el monto se acumula a medida que se dejan de cancelar los intereses de los bonos y mientras se condene a la República a pagar indemnización por demandas producto de las expropiaciones.

Cedice Libertad detalla que los 80 mil 920 millones corresponden a los bonos de deuda externa de la República, de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de Corpoelec, de los cuales, 58 mil 800 millones corresponden a capital y 22 mil 120 millones en intereses a octubre de 2022.

La administración de Nicolás Maduro dejó de honrar los pagos de los títulos de deuda a finales de 2017, y desde entonces el país fue objeto de demandas por parte de bonistas, los cuales se sumaron a las causas ya existentes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial abiertas por empresas extranjeras luego de la política de estatización y nacionalización ejecutada en la presidencia de Hugo Chávez.

Están pendientes 11 demandas

Desde 2018 se encausaron 16 juicios o demandas en cortes internacionales por parte de los bonistas: 15 en tribunales de Nueva York (EEUU) y uno en Londres (Inglaterra), de ellos 13 son contra la República y tres contra Pdvsa. Andrés Carrasquero, abogado experto en derecho internacional y laboral, indicó que aún están pendientes y en curso 11 de estos casos.

Recordó que los bonos en default o impago corresponden a las 25 emisiones que hicieron la República, Pdvsa y Corpoelec (antes Elecar) desde 1997 y hasta 2016.

“A partir de ese último año el mercado internacional se encontraba saturado de colocaciones de papeles de deuda venezolana y se hizo más caro emitir, es por ello que una de las últimas colocaciones se utilizó a Citgo como colateral”, dijo el también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en un foro organizado por Cedice en donde se presentó el informe.

Son muchos los bonistas de deuda venezolana, pero su identificación se desconoce debido a que esta información no es pública. Sin embargo, se han identificado inversionistas institucionales y grupos de varios, entre ellos: BlackRock Inc., Fidelity, Goldman Sachs Asset Management, Grantham Mayo Van Otterloo & Co, Greylock Capital, Pimco y T Rowe Price.

Varios de estos bancos de inversión han apuntalado las demandas contra Venezuela. Informaciones de agencias de noticias señalaron que han hecho lobby con el gobierno norteamericano, para levantar las sanciones que les impide negociar deuda venezolana. Mientras que la administración de Maduro ha intentado negociar sin éxito con los tenedores de bonos.