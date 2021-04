CCM pide acelerar vacunación y flexibilizar todos los sectores económicos del Zulia

La Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM) solicitó a través de un comunicado que se enfoquen todos los esfuerzos en acelerar el proceso de vacunación contra la Covid-19 en el país y exhortó a una flexibilización permanente de todos los sectores de la economía.

El gremio zuliano expresó su sorpresa ante el anuncio hecho por el Gobierno Nacional el pasado domingo 28 de marzo, donde se notifica que se está evaluando un nuevo método 7+14, que implica siete días de flexibilización y 14 de cuarentena.

Ante dicho anuncio, la Cámara de Comercio de Maracaibo dijo a la opinión pública nacional que la gran mayoría de los sectores de la economía, no soportan más la actual situación. “No pueden seguir pagando nómina, impuestos ni alquileres, sin generar ingresos con regularidad. Al mismo tiempo, el sesenta y cinco por ciento (65%) de la población laboral del país forma parte del sector informal de la economía, el cual debe trabajar todos los días en función de poder cubrir sus necesidades básicas”, señala el texto.

El gremio propuso al Gobierno Nacional autorizar un proceso de flexibilización permanente en todos los sectores de la economía, especialmente en las regiones con bajas incidencias de contagio.

De esta forma, ponemos en marcha el aparato productivo mientras las autoridades nacionales y regionales enfocan todos sus esfuerzos en supervisar la aplicación de los protocolos sanitarios preventivos por parte de las empresas y en la atención hospitalaria de los enfermos graves de Covid-19, hasta tanto la pandemia sea derrotada mediante la vacunación que empieza a llegar”, indica el comunicado, reseñado por Banca y Negocios.

Para ello y en el marco de la flexibilización permanente, el gremio propone al Gobierna Nacional reforzar la prevención del contagio y la lucha contra el Covid-19 mediante la aplicación de las siguientes medidas:

Continuar y profundizar las campañas de prevención y concientización en medios de comunicacion masivos a lo largo de todo el país, destacando la importancia de la aplicación del protocolo sanitario propuesto por la OMS, el cual ha sido llevado a cabo exitosamente desde el inicio de la pandemia por el sector formal empresarial nacional.

Evitar acumulaciones de grupos de personas en festividades, celebraciones o concentraciones públicas significativas o de temporada.

Nadie puede hacer uso del transporte público sin portar la mascarilla, Las unidades de transporte deben tener una capacidad limitada para que los usuarios practiquen el distanciamiento social mínimo requerido dentro de ellas. Finalmente, todas las unidades de transporte público y el metro deben tener dispensadores de desinfectante para las manos en las puertas de acceso.

Enfocar todos los esfuerzos en acelerar la campaña nacional de vacunación. Se deben traer lo antes posible las vacunas previamente probadas y autorizadas por la OMS para así poner fin a la fase aguda de la pandemia y comenzar con la reconstrucción de la economía nacional.

Aprovechar la iniciativa COVAX, así como apoyar las gestiones de Fedecámaras para traer 6 millones de vacunas en el corto plazo y ser distribuidas y aplicadas fundamentalmente por la red privada de salud.

No importa de dónde salgan los recursos para la adquisición de las vacunas. Es la vida y salud de los venezolanos lo que esta en juego, por lo que no hay cabida a diferencias políticas, económicas ni sociales que justifiquen obstrucciones ni retrasos. Asimismo, deben tener prioridad los sectores de mayor riesgo, como lo es el gremio de médicos, enfermeros(as) y técnicos de la salud. Una vez vacunado el 100% de los médicos y trabajadores de la salud, empezar con el resto de la población de riesgo siguiendo el criterio de la edad e ir descendiendo en la escala etaria”, agrega.

La Cámara de Comercio de Maracaibo asegura que seguirá haciendo aportes para la discusión, especialmente cuando sea para el beneficio del país y su población.

“Recordemos que es una lucha colosal mantener una empresa abierta en un entorno donde no hay gasolina, no hay gasoil, no hay agua, no hay gas, no hay efectivo ni financiamiento bancario, inflación sin control, servicio eléctrico precario e inestable, no hay garantías de seguridad, el transporte público es deficitario, sistema de salud pública frágil, infraestructura vial deteriorada, servicios de comunicaciones en franco deterioro, por solo mencionar algunos, Venezuela no aguanta más. Sigamos hacia adelante, pero aprendiendo de los errores del pasado para no volverlos a cometer. De lo contrario, estaríamos condenando a las generaciones futuras de venezolanos a una vida de penurias y escasez”, finaliza el texto.