Carlos Prosperi sobre asistencia del CNE: “Con o sin apoyo técnico nosotros vamos a participar”

“Les garantizo si es con el apoyo técnico del CNE o sin el apoyo técnico nosotros vamos a participar porque mi compromiso es con Venezuela”, expresó el candidato a la elección primaria por el partido Acción Democrática (AD), Carlos Prosperi.

Tras la tardía respuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE) en torno al apoyo a los comicios opositores, el candidato se pronunció a través de un video publicado en la red social X, donde manifestó su disposición a continuar al frente de la contienda electoral.

Pese a su afirmación de asegurar al país su candidatura, Prosperi tocó un detalle relevante para este contexto. “Hoy quiero decir que no nos corresponde a nosotros tomar una posición oficial sino a la Comisión Nacional de Primaria (CNdP) si quieren contar o no con el apoyo técnico del CNE, mi compromiso sigue siendo con la unidad, si alguna de estas decisiones atenta contra la unidad nosotros no vamos a estar de acuerdo”, afirmó, dando una especie de prevención en caso de que la comisión se vea obligada a aceptar las condiciones del órgano rector y esto desate polémica entre los 13 postulados.

Prosperi, consciente de la probable división que generará el tema entre los candidatos a la primaria, instó a mantenerse sujetos a la unidad.

“Hoy nuestro compromiso tiene que ser con cada uno de los venezolanos, con la unidad en el país”, sostuvo.

Especialistas han planteado dos escenarios ante la entrada al juego del organismo. El primero, es que Elvis Amoroso acepte las peticiones anteriormente planteadas para los comicios, como la cantidad de centros y mesas de votación, así como un operativo de actualización del Registro Electoral (RE), la preservación de la identidad de los votantes y un conteo paralelo al automático.

El segundo escenario, es que el CNE establezca sus propios parámetros y ante la amenaza de cancelación por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la Presidencia de la comisión se vea obligada a aceptar las condiciones del organismo. De ser así, lo más probable es que los más grandes rivales de la elección, María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano no puedan participar. Como resultado, llegaría mayor división entre la oposición venezolana y un descontento y abstinencia en los ciudadanos.