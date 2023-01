Carlos Ocariz lanza su precandidatura a la presidencia

“Sí, yo quiero ser presidente”, con esa frase oficializa sus aspiraciones a la residencia de la República el dirigente opositor Carlos Ocariz.

A través de un video compartido en su red social Twitter, Ocariz recordó cuando inició su trayectoria en la política y conquistó Petare, popular barriada de Caracas.

“Cuando recorría Petare me decían que no podía ganar, y ganamos, me decían que no podía gobernar y gobernamos con excelencia, de Petare aprendí que no hay imposibles”, dice su discurso.

“He dicado mi vida a servir y desde esta gran escuela, pongo mi nombre para cambiar Venezuela”, señalando que su plan de gobierno es el cambio para la nación.