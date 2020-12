Carlos Alaimo: “Votación real no superó el 5%, pero las maquinitas hicieron el resto”

Durante el domingo 6 de diciembre se evidenció un rechazo contundente al “Régimen de Nicolás Maduro y a los políticos opositores que participaron de los comicios”, esto a juicio de Carlos Alaimo.

El opositor y presidente del Partido Centro Democrático (PCD), sostiene que la contienda electoral de inicio de semana no fue más que una “farsa”. “Hoy como nunca este régimen que encarna Maduro ha llegado al más alto rechazo en la última década. Está desgastado. En el propio PSUV se debate su crisis ya que su militancia está desmoralizada”, declara Alaimo quien se basa no solo en su experiencia política sino en los números oficiales y extraoficiales que rondaron la votación.

De manera extraoficial, la encuestadora Meganálisis aseguró que la participación en las elecciones legislativas convocadas para este domingo 6 de diciembre fue de apenas del 19.13 %, 3.961.904 electores. Mientras que por su parte el Observatorio Contra el Fraude, afín a la oposición, informó que la participación de las parlamentarias alcanzó un 7,6 %.

Alaimo es más dramático al expresar que la participación no superó el 5% del padrón electoral, un universo de más de 20 millones de electores. “La votación real no superó el 5% del electorado, pero las “maquinitas” hicieron el resto. “Ellas” hacen milagros”, sentenció el ex candidato a la gobernación del Zulia.

Entre tanto, incluso las cifras oficiales dan aún más base a lo formulado por el máximo exponente del PCD. Para las elecciones presidenciales de 2013 el PSUV obtuvo 7.587.579 votos, mientras que dos años más tarde para las parlamentarias en las que la oposición venezolana accedió a 113 curules, el PSUV disminuyó su participación a 5.625.248 votos. Cinco años más tarde en el mismo escenario para el parlamento, solo 3.558.320 fueron los electores que apostaron por las tarjetas del “Gran Polo Patriótico”, lo que enmarca una clara mengua de electores asiduos a demostrarlo en la participación.

Ahora bien, la agencia francesa de prensa, publicó que el 6D registró la segunda abstención más alta en 15 años, 69% de electores que decidieron no mostrar su opinión. Y si bien el oficialismo se escudó en el discurso de que la participación estuvo acorde al escenario, la comparativa da poca validez a tales declaraciones.

Con eso en mente, el ítalo venezolano arremetió duramente contra los opositores que según su opinión contribuyeron al fraude, aclarando que no hicieron más que prestarse para la farsa. Un teatro montado para vincular un proceso viciado de nulidad desde las elecciones presidenciales que eligieron a Maduro.

“El mundo pudo evidenciar el silencio de las calles, lo que permitirá que el “Maquillaje de las maquinitas” no sea creíble”, agregó Alaimo, que apoyado en el hecho de que más de 45 países rechazaron los resultados de las elecciones organizadas por el chavismo, lo que no solo da contexto a los problemas de fondo de los venezolanos sino a una realidad nacional dibujada el primer día de la semana en las urnas.

“El PCD seguirá trabajando para la Consulta Popular que culmina este viernes 12 de diciembre y luego hará que esta sea vinculante con las futuras acciones de calle y acompañamiento internacional que deben de promover cambios políticos profundos en el país”, exclamó el galeno que sostiene que la respuesta del problema nacional se encuentra en acciones claras y categóricas de cada individuo con la obligación de cambiar a Venezuela.

“Solo unas elecciones generales anticipadas, con cambios en el modelo electoral entre ellos: elecciones manuales; podrán garantizar que el país podrá superar estos niveles indignos de vida donde se evidencian los peores indicadores socios económicos que están produciendo incluso alta mortalidad por hambre y por atención médica”, continuó Alaimo.

Finalmente concluye que esta podría ser la manera en que los factores nacionales deben trabajar para evitar niveles de conflictividad que pudieran llevar al país a una implosión y anarquía social.