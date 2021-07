Carlos Alaimo: “Retiro mi candidatura a la Gobernación del Zulia para coadyuvar a construir la Unidad Nacional”

Carlos Alaimo, líder fundador del Partido Centro Democrático (PCD), informó, a través de un contacto telefónico en el programa “La Hora del Café”, con el periodista Gerardo Luces, que declina su candidatura a la Gobernación del Zulia “para construir una alianza en el Zulia y a coadyuvar en la unidad nacional que tanto necesitamos”.

“Le agradezco a los compañeros que postularon mi nombre para dirigir los destinos del Estado Zulia, pero reservaré mi espacio y tiempo en una meta superior por el bien de la Nación y así mismo seguir fortaleciendo al Centro Democrático-PCD- que gracias a Dios hoy está presente en 17 estados del país, dijo Alaimo.

El líder político y fundador del PCD informó que adicional al trabajo para la unidad nacional aspira que el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro tome fuerza y esté en el “menú” de propuesta que se esten dando en las negociaciones entre gobierno y oposición.

Para finalizar le pide a los Maracaibo que evalúen y valoren el nombre de Marco Rivero ya que responsablemente puedo afirmar es la mejor propuesta para la alcaldía de Maracaibo.

Primarias en la oposición

Alaimo indicó que la oposición venezolana no es solamente el G4, “Todos aquellos que no estamos enmarcados en el pensamiento neocolonialismo cubano, nos unamos para rescatar a Venezuela en un nacionalismo democrático. Hoy apostamos a un alto consenso para seleccionar candidatos y donde está no se de vayámos a unas primarias, tenemos 50 días para ello y es el mejor mensaje que podemos enviar al mundo que por fin los Venezolanos que no comulgamos con el castro chavismo comunismo nos estamos poniendo de acuerdo.

Sobre la habilitación de la Tarjeta de La Unidad, Alaimo enfatiza que existe el peligro que si no es bien utilizada “no nos viene a unir”. Bien utilizada si sería un factor positivo y el PCD trabajará en esa dirección, “no necesitamos tarjetas”, necesitamos Unidad y bien concebida la tarjeta mud es una buena propuesta.