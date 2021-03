Carlos Alaimo propone primarias para elegir los líderes de la oposición

Durante su participación en el programa #Contrastes con Darwin Chávez, Carlos Alaimo, líder del Partido Centro Democrático (PCD), reafirmó su propuesta de realizar primarias para que los ciudadanos elijan a quienes deben conducir la lucha de la oposición a nivel nacional, estadal y municipal. (Vea el programa aquí: https://youtu.be/lCbQox2ROng)

Argumentó el médico y empresario que la oposición no pasa por un buen momento, como consecuencia de los fracasos acumulados y la falta de resultados durante más de 24 meses de gobierno interino: “Es el momento para legitimar los liderazgos que pretenden guiar la lucha de todo un pueblo”.

Insistió que el liderazgo de Juan Guaidó está cayendo, mientras que los partidos que integran el G4 no suman 15 % de popularidad: “Por eso hay que ceder la iniciativa a los venezolanos, para que ellos elijan a los líderes que deben encabezar la lucha y de esa forma recuperar la conexión perdida con el pueblo”.

Elecciones presidenciales para resolver la crisis

Cuando el conductor del programa le preguntó sobre la participación en las elecciones regionales y municipales, Alaimo expresó: “Bajo las actuales condiciones no es posible participar, ya que no hay garantías de transparencia y confianza en el acto de votación. Pero además si no lo hicimos el 6D, cuál es el argumento a favor de hacerlo ahora”.

Mencionó que la solución a la crisis está en unas elecciones presidenciales: “Porque el epicentro de los problemas que afectan a Venezuela está en la ocupación de Maduro del poder. Elegir a un nuevo presidente es la única solución a la catástrofe que vive el país”.

Anunció además que hay sectores, entre ellos el PCD, que están analizando opciones fuera de los partidos para ser candidatos presidenciales, aunque se abstuvo de mencionar nombres por ahora.