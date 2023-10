Carlos Alaimo: "Pérez Vivas ocupará el primer lugar entre los habilitados en las Primarias"

El presidente fundador del partido Centro Democrático (PCD), Carlos Alaimo, ofreció este martes una entrevista al comunicador Rafael Galicia, donde aseguró que el exgobernador tachirense César Pérez Vivas (CPV) "ocupará el primer lugar entre los habilitados" para las elecciones primarias del próximo 22 de octubre.

Alaimo, pese a que reconoció que María Corina Machado es la que tiene mayor intención de voto por los electores, destacó que el aspirante del PCD es la mejor decisión de cara a las elecciones presidenciales del año 2024, debido a su formación y estatus político, que le permite registrarse en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidato.

"Sabemos muy bien que las condiciones están dadas en un país que está aceptando a María Corina Machado, nosotros no lo vamos a negar. Pero tenemos que demostrar que César Pérez Vivas muy bien puede tener y va a ocupar un sólido segundo lugar, que para nosotros es un primer lugar entre los habilitados", indicó.

Reivindicó su seguridad respecto al puesto que ocupará este aspirante presidencial. "El domingo en la noche, te vas a recordar de este programa donde yo te afirmaba, que césar va a ser el primero de los habilitados y cerca del primer lugar después de María Corina", sentenció.

También invitó al pueblo venezolano a optar por una opción segura de cara a las elecciones presidenciales del 2024, debido a que la asomada victoria de la líder de Vente Venezuela representa un riesgo al estar inhabilitada por la Contraloría de Venezuela para participar en los comicios.

"Yo he tratado de hacerle ver al país que debemos de votar con el voto seguro, para no enredarle la petaca a la gente en relación a una candidata que cuando va a poner su nombre en el CNE le va a decir usted no está. Entonces, ¿para qué llegar a ese extremo?", expuso.