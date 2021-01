Carlos Alaimo: “Los empresarios deben jugar un rol más protagónico en el rescate de la democracia”

A propósito de la posición abordada por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) durante la semana, el presidente y fundador del Partido Centro Democrático (PCD), Carlos Alaimo, compartió con Versión Final una óptica en la que el dirigente zuliano entiende la necesidad del sector empresarial de buscar aperturas en espacios que lleven a un mejor desenvolvimiento de las actividades comerciales en el país.

A diferencia de una parte de la opinión pública que condena el enfoque del sector, Alaimo justificó los acercamientos con la Asamblea Nacional juramentada en enero de 2021 al sostener que “No todos los empresarios tienen vocación o cultura política (…) es por ello que su posición es más pragmática e inmediatista”.

El excandidato a alcalde, hizo además un llamado reflexivo sobre si alguno de los que juzgan férreamente la perspectiva se ha detenido a considerar sus razones.

“Los empresarios deben jugar un rol más protagónico en el rescate de la democracia perdida y en la reconstrucción nacional” afirmó el político, mientras se apoyó en decir que “el régimen dejará el país en cenizas” para explicar razonadamente por qué debe existir ese rol.

“La experiencia del empresario en los años 60 es preciso conocerla. Los empresarios apoyaron a los partidos (políticos) y promovieron la educación ciudadana para la conciencia de una sociedad con valores en libertad y democracia”.

Aunado a ello, el directivo del PCD expresó que el empresario hoy se siente solo en sus necesidades. “En el Zulia ante las expropiaciones y ataques del régimen nada o casi nada, los líderes políticos se solidarizaron en su defensa”, exclamó el italovenezolano no sin antes señalar que “en el estado había fuerza política y las instituciones en manos de la oposición que han podido frenar esos aberrantes ataques contra la empresa privada”.

Así mismo, el Presidente del PCD cuestionó la posición de los políticos opositores en el país. Se preguntó el ¿Por qué no se está hablando con los empresarios? ¿O con los militares? ¿E incluso por qué no se conversa con los rectores? “Los políticos no somos islotes dentro de un archipiélago”, sentenció Alaimo.

“¡Es la hora de la unidad profunda, sincera, autentica y real!”, exclamó el también empresario zuliano y reiteró su compromiso de construir tal unidad, recordando el llamado que hizo a Juan Guaidó a ponerse al frente de esta. “Del alcance y fuerza de ella podemos lograr avances”, finalizó.