Carlos Alaimo: “El bono salarial era una deuda del gobierno interino con la gente”

El líder y fundador del PCD, Carlos Alaimo, celebró que el presidente encargado, Juan Guaidó, extienda el bono “Héroes de la Salud” a otros sectores del país. “Se gobierna pensando en la gente de manera programada, planificada y que dé respuestas a las necesidades creadas por un régimen que destruyo a nuestra nación”.

Dice Alaimo que las ayudas humanitarias no eran suficientes para paliar el impacto de la vida indigna que Maduro llevó a los venezolanos. “Esta propuesta bien implementada sí llegará directamente a los bolsillos de este primer segmento poblacional conformado por pensionados, adultos mayores, sector salud y educación, en una primera fase, para luego extenderla a todos los empleados públicos que, para nadie es un secreto, que los empleados públicos no dejan de ostentar sus cargos no por su actual sueldo, sino por las marañas que muchos implementan como modus operandi, reconociendo muchos más son funcionarios honestos”.

El líder político asegura que no se deben obviar realidades que existen situaciones de urgencia en el país y que “nos llevan a tomar medidas extrema, por ello es vital dignificar los sueldos. El Dr. Alaimo afirma que al concretarse el bono salarial, será el mayor logro político en materia social del gobierno interino presidido por Juan Guaidó y el punto de quiebre real de la “nefasta revolución Bolivariana”.

El presidente del Centro Democrático asegura que “el éxito será con la prontitud con que esto se haga para comenzar su primer pago antes del 24 de diciembre que, los instrumentos existen sin necesidad de recurrir a encuestas y, sobre este particular, le haremos llegar ideas y propuestas de un protocolo en aras de contribuir con el ejecútese del deber ser para acortar los tiempo, ser eficaces y transparentes en beneficio del gobierno interino presidido por Juan Guaidó”.