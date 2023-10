Carlos Alaimo: Con o sin CNE las primarias van, salvo que el Gobierno lo impida

El presidente fundador del Partido Centro Democrático (PCD), Carlos Alaimo, aseguró este lunes 9 de octubre que la elección primaria programada para el próximo 22 de octubre se realizará con el Consejo Nacional Electoral (CNE) o sin este organismo.

Aseveró el dirigente político y empresario que se podía contar con la colaboración del órgano comicial, "una cosa es colaboración y lo otro es imposición del CNE, sobre todo lo que el CNE quiere hacer".

Afirmó que el organismo electoral es un "ente" colaborador, para que la gente tenga accesibilidad a votar, "pero nunca puede ser un freno para la participación electoral".

Alaimo señaló que la elección primaria representa la oportunidad para el pueblo de elegir a sus voceros de la oposición, para enfrentar al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), "llámese (Nicolás) Maduro o el que sea".

Las Primarias hay que defenderlas en su máxima expresión, no pueden ser torpedeadas por los factores políticos internos de la oposición o por el Gobierno, que sabemos tiene toda una serie de estrategias para que las primarias no vayan", apuntó.

Considera que la consulta opositora "es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, para legitimar a la nueva vocería de la oposición.

El pueblo está decidido, ya los ciudadanos saben que de una u otra manera no podemos seguir apostando a quienes por más de 20 años lo que han construido es fracasos, los constructores de los fracasos moralmente no tienen derecho a exigir el voto para conducir victorias, porque no lo han demostrado", remarcó el presidente del PCD.