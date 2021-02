Cardenal Porras califica de “irresponsable” gestión de vacunas por parte del Ejecutivo

El obispo de Mérida y Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, cardenal Baltazar Porras, calificó de “irresponsable” el manejo por parte del Ejecutivo del tema de las vacunas contra el Covid-19 en Venezuela y resaltó que no puede combinarse la salud de los venezolanos con eventuales negociaciones.

En entrevista concedida a Unión Radio, el cardenal Porras cuestionó que en el país no se reconozca que exista una crisis y dijo que los problemas de fondo no deben ser solucionados con “paños calientes”, sino que existe un “mal sistémico” que es necesario atacar como por ejemplo, que existan condiciones que permitan que en el país haya vacunas, un trabajo que a su juicio solo se podrá hacer cuando existan cesiones por parte de las facciones políticas.

Me parece irresponsable la forma en que tratan el tema de vacunas, esas 50 mil vacunas de Covid-19 no deben ser dadas a los que ellos decidan ”, dijo.

De esta forma, Baltazar Porras hace referencia a las palabras ofrecidas por Nicolás Maduro el 9 de febrero cuando anunció la llegada, en la semana del 15 al 20 de febrero, de 100.000 dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus “Sputnik V”,

El católico resaltó la importancia de dejar entrar la ayuda humanitaria a Venezuela, ya que las sanciones impuestas por EE. UU. “no impiden” su llegada, recalcando que el actual sistema económico y político no conduce a los ciudadanos a un estado de bienestar. “Por eso hay que cambiar, hay que seguir hacia cosas más didácticas”, insistió.

En ese sentido, resaltó que debe haber una participación real de las partes y sinceridad entre ellas para poder avanzar en cualquier acción que se tome en pro del país, al tiempo que ratificó que a la hora de un eventual diálogo entre oposición y el Ejecutivo, la labor de la iglesia será siempre de facilitadora.

No andamos buscando absolutamente nada, ni una cuota de nada, pensando y acompañando el sufrimiento de nuestra gente. Si no hay sinceridad real de poner las cosas sobre la mesa no nos reunimos a hablar”, puntualizó.