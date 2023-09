Cardenal Porras afirma que la primaria "no es un ring de boxeo"

El prelado señaló que el proceso interno opositor es una consulta pública y no tiene por qué generar discordias, eso no conduce "a la búsqueda de un diálogo". Considera que si los comicios a celebrarse en octubre se vieran empañados por irregularides, "no basta con decirlo", cree pertinente que se presenten pruebas al respecto