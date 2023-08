El arzobispo de Caracas, cardenal Baltazar Porras, manifestó este domingo que todos los sectores del país necesitan trabajar de la mano para poder sacar adelante a Venezuela, por lo que los requerimientos de la población deben ir por encima de los intereses personales.

En entrevista concedida a Venevisión, el cardenal Porras explicó que es "lógico" que desde el poder se tenga esa vocación de servicio para con los ciudadanos y que los demás sectores también deberían fomentar, aunque subrayó que el ejercicio del poder "se legitima en la medida en que se logra la mejor calidad de vida de los ciudadanos".

Pero, advirtió, que cuando surgen los conflictos sociales se llega a un quiebre; por lo que destacó que es necesario encontrar el equilibrio y minimizar la desigualdad para poder seguir adelante.

No hay posibilidad de progreso si no hay intercambio, relación y diálogo; que no significa que se esté cediendo. Pero todo en la vida lleva un encuentro y eso es ponerse de acuerdo y ambas partes deben ceder y no imponerse una a la otra", dijo el cardenal.