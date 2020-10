Capriles se retira de las parlamentarias, exige que sean postergadas

Henrique Capriles, exgobernador de Miranda, se retiró de las elecciones parlamentarias anunciadas para el próximo 6 de diciembre, al exigir que ese proceso de votación sea pospuesto para buscar “mejores condiciones electorales”.

Una elección que le sirva a Venezuela debe ser postergada. Si posponen y se consiguen las garantías, hay posibilidad de una observación y de que le sirva la elección a Venezuela”, dijo.

El dos veces excandidato presidencial considera que para la realización de los comicios a la Asamblea Nacional se requiere “una observación internacional calificada, con estándares internacionales”.

Aseguró el dirigente político, a través de una transmisión realizada este miércoles 30 de septiembre a través de sus redes sociales, que la Unión Europea “no vino a negociar, necesita tiempo para enviar a Venezuela una misión de observación electoral”.

La Unión Europea dijo que necesitaban de cinco a seis meses para poder venir como observadores internacionales. Hay unos tiempos que se van cumpliendo, hay un cronograma”, apuntó Capriles.

Puntualizó además que el dilema no es “votar o no votar”, sino “luchar o no luchar”, en referencia a las últimas protestas protagonizadas por venezolanos en el interior del país, en demanda de mejores servicios públicos y de suministro de combustible.