Capriles respalda “sin presiones” a la Comisión Nacional de Primaria ante posible inclusión del CNE

El candidato a la elección primaria por el partido Primero Justicia, Henrique Capriles, expresó su respaldo “sin presiones” hacia la Comisión Nacional de Primaria (CNdP) ante un posible apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso opositor.

“Nuestro respaldo pleno, como lo hemos hecho desde el primer día, sin presiones, a la decisiones que tomó la Comisión Nacional de Primaria”, expresó en la red social X.

Tal y como lo manifestó, el opositor ha demostrado que no se siente acomplejado ante la probabilidad de una intervención del órgano rector. Capriles no ha dicho lo contrario durante estos meses de campaña pese a que el apoyo del CNE podría costarle su candidatura debido a su inhabilitación política.

En el comunicado extendido este viernes 22 de septiembre por el órgano dirigido por Elvis Amoroso habló sobre una elección primaria “legal y constitucional”, por lo que existe un coqueteo hacia el descarte completo de Freddy Superlano, María Corina Machado y el propio Henrique como candidatos.

Es probable que este sea el punto al que se refería Leopoldo López cuando aseguró, a principios de año que hay “interesados en ser candidatos que no quieren primarias”.

“Yo no creo que Manuel Rosales quiera primarias, creo que Henrique Capriles tampoco quiere primarias, creo que están interesados en que este proceso simplemente se arrastre y se convierta en un hecho político buscar un candidato por consenso (…) creemos que una candidatura que no venga desde la gente, que no venga desde un proceso de primarias, es una candidatura que está condenada al fracaso”, puntualizó López. Curiosamente, meses después, Un Nuevo Tiempo salió de la carrera y manifestó su apoyo hacia Primero Justicia.

Poniendo a un lado su limitación para ejercer cargos públicos, Radonski afirmó que la inclusión del organismo ayudaría a tener una “participación masiva”, esto resaltando lo que analistas políticos habían asegurado días atrás: la comisión por sí sola no tiene los centros y mesas de votación suficientes para llegar a cada venezolano dentro y fuera del país.

“La transición que la enorme mayoría de nuestro pueblo quiere, es democrática, pacífica y se construye con votos y participación masiva. Nuestro pueblo ha soportado demasiado y nos exige estar a la altura del momento histórico que vivimos, siempre en la búsqueda de ese cambio y vida mejor que tanto anhelamos”, agregó en la red social X.

A diferencia del abanderado de Primero Justicia, solo Carlos Prosperi se pronunció en torno al llamado de la CNdP a una reunión con los candidatos para discutir el ofrecimiento de respaldo del CNE. Los 11 candidatos restantes guardan silencio ante el sorpresivo anuncio de Elvis Amoroso.