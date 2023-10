Capriles renuncia a su candidatura en la elección primaria: "Sigo enfrentando una inhabilitación política"

El exgobernador de Miranda destacó que el foco de atención no debe ser la lucha contra las inhabilitaciones, sino los votos contra el Gobierno de Nicolás Maduro. "La realidad es que sigo enfrentando una inhabilitación política que me hace decidir que no puedo continuar en esta carrera electoral", expresó en un comunicado