Capriles propone al Gobierno aprobar bono especial de $50 para quienes ganen salario mínimo

Henrique Capriles, exgobernador de Miranda y dirigente nacional de Primero Justicia (PJ), condenó que en el país se haya querido vender la idea de una recuperación económica y le propuso al Gobierno de Nicolás Maduro aprobar un bono especial navideño de 50 dólares para los pensionados y empleados que reciben salario mínimo.

El exgobernador del estado Miranda explicó que la fuente para financiar este beneficio sería las exportaciones petroleras diarias de 550.000 barriles, vendidos a $60. "Eso pudiera hacerse ya. Si hay voluntad política", dijo este lunes 19 de diciembre en rueda de prensa.

A juicio de Capriles, los trabajadores del sector público son los que están más indefensos porque el salario mínimo no ha sido ajustado desde el pasado mes de marzo y ya ese monto representa aproximadamente siete dólares al mes.

De la misma manera, Henrique Capriles cuestionó que los salarios no hayan sido ajustados en el resto del año, pese a que los ingresos petroleros se duplicaron con respecto a 2021. "Por qué si el Gobierno tiene más recursos no puede traducirse en mejoras para la calidad de vida de los venezolanos", se preguntó.

Por otra parte, el exgobernador de Miranda propuso llevar el salario mínimo de los trabajadores públicos y el monto de las pensiones del Seguro Social a 150 dólares por mes. Detalló que con esta medida se beneficiarían unas 4.500.000 de personas y que el costo de esta medida para el país representaría unos $8.100 millones al año.

Igualmente, Capriles aseguró que su propuesta se puede costear con las exportaciones petroleras netas ($17.000 millones), por el impuesto al valor agregado (IVA) ($3.000 millones), el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) ($2.500 millones), Impuesto Sobre la Renta (ISLR) no petrolero ($1.000 millones), entre otras fuentes de financiamiento.

"Ninguna persona puede sobrevivir con $7 al mes. No han podido detener la caída del bolívar. Con bolsas de comida no se van a acabar los problemas. No solamente es tener un kilo de arroz. Se aprovechan (el Gobierno) de la pasividad que puede existir", sostuvo.