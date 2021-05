Capriles pide a la UE participar como observadora en “megaelecciones”

El exgobernador de Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, pidió a la Unión Europea (UE) participar como observador internacional en las “megaelecciones” que se realizarán en Venezuela en noviembre, “para que vaya fortaleciéndose el camino electoral”.

En una entrevista ofrecida al diario El País, el líder opositor resaltó que ese es el camino apoyado por la gran mayoría de los venezolanos e insistió que ambos sectores entendieron que no habrá rendición del oponente.

“Yo creo que hay una posibilidad. Hagamos que haya más. Yo me adelantaría a pedirle a Europa que vaya deshojando la margarita para una observación en el primer proceso electoral que hay en Venezuela”, acotó.

Asimismo, resaltó que para salir de la crisis se debe dialogar con Nicolás Maduro, pues, a su juicio, es quien tiene el poder.

“El adversario tiene poder y si yo no hablo con quien tiene el poder cómo cambio lo que quiero cambiar. Eso solamente es posible hablando, lo otro es a tiros. El que cree que es a tiros, que no me busque a mí”, precisó.