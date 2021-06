Capriles: “No tengo ninguna aspiración para la elección que va a ser en noviembre”

Henrique Capriles Radonski, exgobernador del estado Miranda, negó que tenga aspiraciones para postularse a las elecciones del 21 de noviembre en las que se elegirán a gobernadores y alcaldes.

Durante una entrevista con Bloomberg, el opositor aseguró que no tiene intenciones de inscribir su nombre como candidato.

“Quizá la gente puede pensar que yo estoy en campaña, pero no tengo ninguna aspiración para la elección que va a ser en noviembre. Tampoco puedo porque estoy inhabilitado. Yo ya fui gobernador, y fui reelecto, de hecho, nunca perdí una elección en el estado Miranda, que es el segundo más grande de Venezuela, pero desde el punto de vista político el más importante del país”, dijo en la conversación publicada este viernes.

Capriles también habló de la importancia de que ocurra un proceso de negociación entre las fuerzas políticas del país.

“Estoy de acuerdo con un proceso de negociación que busque una solución política acordada, que el proceso sea integral, pero que permita tener resultados incrementales. Es lo que llamamos pequeñas victorias, que se van sumando”, dijo.

Militares en proceso de negociación

Comentó que ve positiva una posible incorporación de militares en el diálogo entre chavismo y oposición.

“Creo que sería ideal que los militares tuvieran un oído en una mesa de negociación, sí lo creo, porque los militares no solo han sido sostén de Maduro. Si aquí los militares le quitaron el apoyo a Maduro se derrite como un helado Maduro”, sostuvo.

Capriles y las sanciones

Consideró que Estados Unidos debería tener una participación activa en el proceso de negociación porque han impuesto sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Creo que las sanciones individuales y las sanciones al país son dos cosas completamente distintas. Creo que las sanciones son un instrumento de negociación, Estados Unidos debe tomar en cuenta siempre a los millones de venezolanos que estamos todavía en Venezuela. Cierto que hay muchos en el exterior, pero todavía la inmensa mayoría vive en Venezuela. Por lo tanto, cualquier sanción, no debe afectar la vida de los venezolanos, de los que estamos aquí. Si aquí no hay gasolina, no es Maduro el que se queda sin gasolina, es la gente; si aquí no hay comida, verás que Maduro está bastante corpulento, es decir, come bien, Maduro come bien, la mayoría de la gente no come bien”, agregó.

Mencionó también algunos logros que han obtenido a través de las negociaciones.

“El año pasado tuvimos una primera: liberaciones de presos. Este año tuvimos otra: un Consejo Nacional Electoral, que si bien algunos dirán que no es el CNE ideal, pero lo cierto es que este es el Poder Electoral menos malo en 22 años, sujeto a ver cuáles van a ser sus actuaciones, pero por primera vez en 22 años tenemos dos personas allí con ese conocimiento sobre el tema electoral”.

Consideró como otro logro la ayuda aprobada por el Programa Mundial de Alimentos para ayudar a 185.000 niños venezolanos.

Elecciones futuras

Añadió que cree que hay oportunidad de que en Venezuela haya un proceso electoral con garantías. Y esto debe aprovecharlo la oposición, según afirmó.

“Las elecciones no necesariamente tienen que ser en el 2024, si efectivamente van a ser ahorita en noviembre de este año, estoy a favor de recuperar el voto, la vía electoral, de luchar por las condiciones mínimas de poder participar en ese proceso, creo que es posible la participación internacional. Todos los cambios que ha habido en América Latina en estos últimos tiempos han sido a través de una elección. Quedarse de brazos cruzados ya nos hemos dado cuenta de que no sirve, no genera cambio, esa fue una estrategia que tuvimos, no logró los resultados. Seguir en lo mismo sería sencillamente suicida”, dijo Capriles.