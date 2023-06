Capriles "enserió" candidatura: lanzó video para campaña electoral

Henrique Capriles, candidato a las Primarias de la Plataforma Unitaria por parte del partido Primero Justicia (PJ) lanzó un video en sus redes sociales para fortalecer su campaña presidencial, previo a estos primeros comicios a realizarse el 22 de octubre.

En el audiovisual se observan imágenes de diferentes partes del país junto con las personas que hacen vida en la nación, en donde el candidato narra su recorrido como político venezolano: desde gobernador de Miranda hasta lograr rivalizar a Chávez y Maduro.

Destacó que su objetivo es "promover oportunidades de desarrollo" y trabajar por una nación "en la que todos sean tratados como iguales".

Nuestro movimiento es optimista y no se resigna. No nos conformamos con la pobreza ni con los privilegios de los poderosos. No aceptamos que haya familia separadas por la emigración forzada", reseñó en el video.