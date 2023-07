Capriles: "Conmigo no cuenten para salir de las elecciones. Allí derrotaremos a Maduro"

Durante un acto de campaña realizado en el Zulia, el candidato a las primarias, Henrique Capriles Radonski, reiteró nuevamente su compromiso con el camino electoral pese su inhabilitación política y ratificó que no declinará su candidatura.

Yo estoy resteado con la justa electoral. Conmigo no cuenten para salir de las elecciones. Yo voy a las elecciones y nosotros en las elecciones vamos a derrotar a Nicolás Maduro", afirmó frente a un grupo de seguidores.

A pesar de su compromiso con las elecciones, el abanderado de Primero Justicia razonó que los individualismos son nocivos en el seno de la oposición y que la prioridad es alcanzar unidad antes del año próximo, cuando se celebrarán las elecciones presidenciales.

Según Tal Cual, sostuvo que la oposición venezolana requiere de un "capitán" que pueda trabajar en equipo y que esté dispuesto a recibir apoyo de todos los bandos adversos al oficialismo.

Ahora lo más importante antes de terminar el año es la unidad. Sin unidad no hay manera de derrotar a este régimen. Necesitamos a todo el mundo. Venezuela necesita un capitán de equipo, que trabaje en equipo y crea en el equipo", destacó.

Sobre su inhabilitación, aunque no dio respuestas claras, resaltó que "no dejará" al país sin opciones para 2024, insinuando que estaría dispuesto a ceder su puesto incluso si acaba ganando las primarias en caso de no poder inscribirse para los comicios presidenciales.

Algunos me preguntan qué voy a hacer con la habilitación, si al momento de inscribirme, no pueda. Mi respuesta es clara, sencilla y transparente: yo no voy a condenar a este país a quedarse sin opción el próximo año", exclamó.

En su discurso, habló sobre la necesidad de recuperar la industria petrolera, que opera a un cuarto de la capacidad que tenía hace apenas una década; y de los salarios bajos que azotan a la clase trabajadora del país.

Uno de sus focos discursivos es la recuperación del poder adquisitivo del venezolano, aunque quedan pendientes las propuestas claras sobre un plan para conseguir este objetivo.

Lee más: