Capriles asegura que no hay ambiente de primarias y lo considera un desafío gigantesco

Tras un encuentro con sindicalistas y trabajadores, el dirigente político dijo que no hay ambiente de elecciones opositoras, ya que las personas no preguntan por ellas. Expresó que “el día que coja calor la primaria, no se extrañen ustedes que venga una sentencia del TSJ para matar las primarias”