Candidata del PCV a la Gobernación: Convertiré al Zulia en la región potencia de Venezuela

Johanna Curiel Méndez, candidata a la gobernación del estado Zulia por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), asegura que en caso de que los votos le favorezcan en las elecciones regionales del 21-Nov, se propondrá la recuperación y reconstrucción de la región para convertirlo al Zulia en una potencia.

Asoma que solventará la crisis eléctrica con paneles solares y energía eólica. Hay muchas maneras y todo se puede lograr con el pueblo organizado, dice en conversación con Versión Final.

Si el pueblo vela, supervisa, junto a las comunidades, los consejos comunales, las comunas, si todos ponemos nuestro granito de arena, los recursos los podemos extender, los podemos llevar a unas soluciones de nuestros servicios públicos y podríamos sacar al Zulia hacia adelante.

Curiel se compromete a "arreglar las calles entre todos, si faltan aditivos para hacer el asfalto, buscar alternativa como el cemento".Hay alternativas para poner al Zulia hermoso, recuerda.

Propone el regreso de los jóvenes que se han ido, a cambio les dará "créditos y viviendas dignas". Cree que podría apoyarles además con cursos de capacitación, de especialización de emprendedores, para que formen y organicen sus propias microempresas, de esa manera crecer en el ramo y mantener sus hogares.

Para la candidata a regir el Palacio de los Cóndores, las amas de casa podrían aportar a la economía familiar y cambiar su estilo de vida a través de créditos, talleres de costura y con la entrega de máquinas de coser. En salud, reitera la organización de las comunidades "para que los medicamentos lleguen y que sean distribuidos verdaderamente a las familias".

Asegura que los empresarios tienen fe y confianza de que si llega a la ser la gobernadora del estado Zulia, los primeros que se van a recuperar son los emprendedores, y en esa cadena; las empresas, los productores, así como "la gente que tiene ganas de salir adelante".

Le resta crédito a los comentarios que aseguran que está dividiendo los votos de la revolución en el Zulia. "Mis votos no serán ni para el candidato de la Unidad, Manuel Rosales, ni para el aspirante a la reelección a la gobernación del Zulia, Omar Prieto. Yo no me he vendido. Mi conciencia ni se compra ni se vende. Los votos del Partido Comunista de Venezuela son de Johanna Curiel y de todos los candidatos a las alcaldías, diputados y concejos municipales del Zulia".

A Johanna Curiel Méndez, aspirante a liderar la gobernación del estado Zulia, la entrevistamos a través de una red social y dejó en vista las siguientes preguntas: ¿Cuál es su experiencia política?, ¿En qué áreas de la política se ha desempeñado?, ¿Qué dicen las encuestas de sus posibilidades de triunfo? ¿Con qué presupuesto concretará su oferta electoral?