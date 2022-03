Cambiar dólares a bolívares: ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan los ciudadanos?

Como cada fin de mes, María Carolina Paredes cobró su salario el 25 de febrero, 60 dólares en efectivo, con los que debía pagar servicios como internet, celular, y guardar dinero para pasajes diarios. Lo que no se imaginaba esta joven, quien es empleada de una tienda en el centro de Caracas, es que tendría que esperar hasta el 10 de marzo para cancelar las tarifas pendientes. Fueron 13 días en los que además tuvo que pedir a varias personas que le recargaran el saldo del teléfono. ¿La razón? No había podido cambiar los dólares a bolívares.

“Yo tengo un comprador de confianza, pero no tenía bolívares para comprarme. Cuando eso pasa lo coloco en WhatsApp y rápidamente consigo el cambio, pero esta vez me costó mucho”, relató a El Pitazo.

Aunque el caso de Paredes luce extremo por la cantidad de días, esta realidad se repite cada vez más. Oswaldo Guevara, un joven periodista que labora en el este de Caracas y que ocasionalmente se dedica a la compra y venta de divisas, también vive de cerca la situación. “Un primo me pidió que le vendiera 100 dólares porque tenía una semana y no había podido, era por Zelle y todos le decían que podían entregarle el efectivo, pero no tenían los bolívares”, contó.

El dinero está, pero mal repartido. El problema son los canales y las vías que las personas usan para conseguirlo

En el caso de los comerciantes formales la situación se profundiza, pues este sector requiere de bolívares para cancelar sus obligaciones tributarias y facturas de servicios. La realidad es otra en actividades comerciales en lugares como mercados populares o terminales y paradas de transporte público, donde el flujo de efectivo es alto. “No sufro por eso, si los clientes quieren bolívares y no tengo efectivo, les ofrezco un pago móvil”, comentó Ronald Castillo, comerciante del Mercado Mayorista de Coche, quien destaca que por lo general hay disponibilidad.

En una encuesta realizada por El Pitazo a través de la red social Twitter, en la que participaron 100 personas, 63% de los encuestados manifestó dificultades para cambiar dólares a bolívares, incluido el pago de comisiones.

“El dinero está, pero mal repartido. El problema son los canales y las vías que las personas usan para conseguirlo”, resume el economista y CEO de Olmos Group Venezuela, Aaron Olmos, quien señala que la situación tiene múltiples aristas que pasan por la falta de liquidez derivada del encaje legal, el pago de impuestos y la compra de divisas por vías diferentes a la banca o casas de cambio. “Hay quienes consiguen y quienes no, todo forma parte de las distorsiones que existen en la economía”, dijo el especialista.

El economista José Manuel Puente, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa), coincide con Olmos y recuerda que Venezuela todavía tiene la inflación más alta del mundo, con una cifra mensual de 2,9% en febrero y de 340,4% anualizada, y esa es la razón por la cual los bolívares pierden capacidad de compra y se hace necesario cada día más dinero para comprar los mismos productos.

La escasez de efectivo en bolívares es otra de las razones que menciona el economista Puente. Señala que el gobierno no ha impreso la cantidad de bolívares necesarios para cubrir el circulante en Venezuela, especialmente de baja denominación, lo que implica que no hay suficiente papel moneda y monedas para cubrir la liquidez monetaria, que en enero de este año se ubicó en 4.436.366.000 bolívares, de acuerdo con cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV).

“El efectivo que existe no cubre las necesidades de pago de los agentes económicos”, enfatizó, y refirió que actualmente estos bolívares en efectivo son necesarios para pagos pequeños como de transporte o comprar pan.

Hay días en los que contamos con más bolívares, pero generalmente hay efectivo

Comercios como casas de cambio

Alexander Ávila, un joven que trabaja en el este de Caracas, acudió a uno de los Farmatodo ubicados en Chacao para hacer una compra, pagó con un billete de 10 dólares y esperaba recibir a cambio algunos bolívares para pagar pasajes, pero no fue así, ya que en ese local no contaban con bolívares en efectivo y tampoco con el billete estadounidense de más baja denominación, el de 1 dólar, por lo que tuvo que conformarse con recibir el vuelto mediante un pago móvil.

“Yo a veces compro algo en Farmatodo para que me hagan pago móvil (vía electrónica), o en algunos supermercados que también trabajan así”, dijo una usuaria de un centro comercial ubicado en el municipio Baruta con relación forma en la que consigue los bolívares que requiere para pequeñas operaciones como recargar saldo o pagar diferencias en los pagos en divisas.

Para Olmos esta no es una situación nueva, pues tradicionalmente se realizaba, solo que antes se basaba en la confianza entre dueños de negocio y clientes, y ahora se realiza mediante pago móvil o con bolívares en efectivo. Los lugares más comunes para este tipo de intercambio son comercios grandes o cadenas de supermercados.

Los medios para cambiar dólares

Olmos recordó que los operadores designados por el BCV para el cambio de divisas a bolívares son los bancos y tres casas de cambio autorizadas: Italcambio, Zoom e Insular. Sin embargo, en lugar de acudir a estas instancias, los venezolanos realizan las operaciones cambiarias mediante redes de conocidos, principalmente por estados de WhatsApp o redes sociales, donde pequeños comerciantes y emprendedores se dedican a la actividad de intercambio, pero con niveles de liquidez insuficientes para determinados momentos. “Eso genera distorsión y la sensación de que no se consiguen los bolívares”, apuntó.

El especialista señaló que a través de operaciones con criptoactivos resulta más fácil conseguir bolívares, fenómeno creciente con plataformas como Binance, Local Bitcoins y la nacional Orinoco. “La velocidad a la que se pueden conseguir que esas criptos se conviertan en bolívares depositados en las cuentas es mucho más veloz que las redes de conocidos que las personas tradicionalmente frecuentan”, explicó.