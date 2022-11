Calderón Berti: No seré candidato a las primarias, pongo mi nombre al servicio de un consenso

Humberto Calderón Berti, experto petrolero y exembajador en Colombia designado por Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y un grupo de países como presidente interino de Venezuela, descartó su participación en las elecciones primarias opositoras, donde se escogerá al candidato a las elecciones presidenciales de 2024.

Yo diría que no estoy en la tesitura de participar en unas primarias, sino como una opción de liderazgo en el país, yo eso no lo rechazo, no lo rehúyo, yo lo que no estoy es en la idea de participar en una contienda interna.

Durante una entrevista realizada por Darwin Chávez, en Verdades y Rumores, enfatizó que estaría dispuesto a ser el candidato opositor a Miraflores, "siempre y cuando haya un entendimiento de diversos sectores de la vida nacional que no necesariamente significan los partidos políticos, sino las condiciones para poder ejercer con propiedad la Presidencia de la República".

Calderón Berti, considera que el gobierno interino, aprobado por la Asamblea Nacional opositora en 2015, debe continuar su gestión para proteger los intereses de la nación en el exterior y evitar así que el presidente Nicolás Maduro controle empresas como Citgo, "que se ha venido manejando en los últimos tiempos eficientemente, con el concurso de insignes venezolanos".

Sin la permanencia del gobierno interino perderíamos las 30 toneladas de oro que tiene Venezuela en Inglaterra, se perderían los miles de millones de dólares que se tienen en los bancos de Portugal, se perderían todos los activos que tiene la República en el exterior.

Como opciones para la continuidad del gobierno interino propone que el líder opositor Juan Guaidó renuncie a la precandidatura o haya una reforma del estatuto de la transición "y se busquen a alguien que se encargue de eso, eso podría ser, yo no soy abogado pero creo que esa podría ser una salida, pero lo peor de todo es que se produzca un vacío de poder, sería francamente inconveniente para los intereses de Venezuela".

Señaló que los responsables del fracaso del mandato de Guaidó fueron los gobiernos del G4 (PJ,UNT, AD,VP), cree que la mayor responsabilidad la tiene Voluntad Popular, partido al que pertenece Juan Guaidó.

Guaidó no ha tenido la fortaleza ni el temple para haberse diferenciado de Leopoldo López, dice, se dejó tutelar exageradamente por parte de Leopoldo. No es malo tener supervisión, no es malo recibir indicaciones pero él es quien ha debido ejercer como presidente interino y no lo ejerció a plenitud, entonces los resultados están a la vista, comentó.

Se han cometido muchos errores, se cometió el error de Cúcuta, se cometió el error de Monómeros, se cometió el error del 30 de noviembre, se cometió el error de los diálogos de Oslo, los errores en la política se pagan y la gente lo cobró retirando el apoyo político al gobierno interino.

Desde su óptica, las negociaciones en México son necesarias pero con una agenda que incorpore una fecha electoral nacional, mejoras en las condiciones para votar, incluyendo en el exterior, la libertad de los presos políticos, el cese de la persecución "y eso permitiría que a Maduro se le puedan conceder peticiones para su gobernabilidad", acotó.