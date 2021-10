Calderón Berti: Leopoldo López es el gran responsable de todo lo que ocurre en Monómeros

Humberto Calderón Berti, exembajador de Venezuela en Colombia designado por la Asamblea Nacional electa en 2015, afirmó el jueves que Leopoldo López es el gran responsable de lo que ha ocurrido con la empresa Monómeros, la filial en Colombia de la estatal Pequiven.

“No hay que darle muchas vueltas. El gran responsable de todo lo que ha ocurrido en Monómeros es Leopoldo López, que politiza exageradamente, con un sectarismo impresionante. Politiza todo lo que le ponen en la mano y es el gran responsable de lo que está ocurriendo”, manifestó el experto petrolero.

Dijo, en una entrevista con el periodista César Miguel Rondón, que por Monómeros desfilaron decenas de dirigentes políticos de la oposición pidiendo favores y pretendiendo hacer negocios con esa empresa, actualmente sometida al máximo grado de supervisión por parte de la Superintendencia de Sociedades.

“Asistí a una reunión a la que me invitaron porque se celebraba en la oficina donde funcionaba la embajada, y ¿cuál será mi sorpresa? Que el que estaba dirigiendo la reunión era Manuel Rosales, que ni siquiera era diputado. Y los miembros de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional de la oposición le hacían señalamientos absolutamente desconsiderados a los miembros de la junta directiva que se había nombrado. Incluso preguntándole a uno de los directivos por qué no le había dado un contrato a un amigo. En señal de protesta me paré y me fui”, aseguró.

Calderón Berti afirmó asimismo que en la compañía no se nombraron personas con conocimientos sobre petroquímica a nivel de junta directiva y de gerencia. Se incorporaron algunos profesionales, afirmó, pero también personas que militaban en los partidos políticos de oposición.

“Se desperdició una gran oportunidad porque, el gobierno interino, si quería decirle al país que era distinto a lo que nosotros habíamos presenciado en los últimos 20 años, tenía que demostrarlo y la mejor manera era acudiendo a gente preparada en petróleo de la antigua Pdvsa y de la antigua Pequiven. Y no poner a gente cuyos méritos eran tener vinculaciones políticas”, expresó.

El expresidente de Petróleos de Venezuela afirmó que los dirigentes políticos tomaron Monómeros como una “piñata” y advirtió que se corre el riesgo de perderla. Agregó que la Superintendencia de Sociedades tuvo que intervenir para evitar que ocurriera una debacle y protegerla tanto del gobierno de Nicolás Maduro como de la oposición que lidera Juan Guaidó.

“Cometieron un gravísimo error, y los mismos que estaban en Monómeros son gente vinculada a lo que estaba ocurriendo en Cúcuta, que yo denuncié en su debido momento. Y no sé qué pasó, pero empezaron a manipular para que la Fiscalía no se pronunciara. Cuando llegué a Colombia empecé a oír rumores de lo que ocurría en Cúcuta, e hice lo que mi conciencia y mi responsabilidad de funcionario me obligaba, que era hacer una denuncia. ¿Dónde? En Colombia porque allá ocurrieron los hechos. Ahora resulta que gente que estaba en eso aparece ahora en lo de Monómeros también”, manifestó.

“Eso fue lo que ocurrió, el mal manejo, la intromisión política. Lo que lamento profundamente es que cuando hice los señalamientos de lo que ocurrió en Cúcuta, y en el momento en el que hice los señalamientos que estaba ocurriendo en Monómeros, en lugar de alinearse conmigo, que era en defensa de los intereses de la población venezolana, me declararon una guerra dirigida por Leopoldo López. Porque resulta que quienes estaban incursos en los delitos de Cúcuta eran amigotes de él y de Guaidó. Y son los mismos que estuvieron en la etapa final de Monómeros”, agregó.