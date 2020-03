Calderón Berti: Es un error ir a elecciones parlamentarias, atornillarían a Maduro

Humberto Calderón Berti, exembajador de Venezuela en Colombia, designado por Juan Guaidó, reconocido por más de cincuenta países como presidente interino de Venezuela, considera “un disparate ir a elecciones parlamentarias” en el país.

Para Calderón Berti, la realización de los comicios legislativos serían “un disparate, un grave error, es atornillar al régimen, ir a unas elecciones parlamentarias”, aseguró en entrevista con Nitu Pérez Osuna.

“Pero es que ¿Qué paso en el 2015? Se ganó las elecciones con mayoría absoluta y ¿Qué ha hecho el régimen? rebanar la Asamblea hasta el extremo de hacerla prácticamente inexistente con 30 diputados en el exterior, unos cuantos diputados presos. Si se vuelve a ganar como se ganó en el 2015, ¿Cuál la razón por la cual no va a ocurrir lo mismo?

A continuación parte de la entrevista realizada por la periodista Nitu Pérez Osuna.

Guaidó tiene que sacudirse a Leopoldo López

–El venezolano siente que la Asamblea no le resolvió ninguno de sus problemas

– Yo si creo que se avanzó con la designación de (Juan) Guaidó como presidente. Yo creo que eso fue un avance. Se logró mucho apoyo internacional. Pero si se continúa con los mismo errores…El asunto no es arrodillarse ni disculparse por los errores cometidos, por ahí no pasa la cosa, tiene que haber un propósito de enmienda real. El propósito de enmienda pasa por llamar a todo el mundo sin sectarismo de ninguna naturaleza, por sacudirse el G4, por sacudirse el entorno toxico que hay ahí al lado, por sacurdirse del tutelaje de algunos tarambanas que están detrás de Guaidó. Eso es fundamental. Si Guaidó no ejerce a plenitud la presidencia, entonces vendrá otra cosa, téngalo por seguro, porque a la gente no le gusta el que la gente sea títere, tiene que sacudirse del titiritero, del tarambana, que es el titiritero.

-Quién es el titiritero?

-Leopoldo López. Todos los errores de la oposición el año pasado ¿Quién los cometió? ¿Quién le dijo a los presidentes para que se movilizaran durante dos días por lo que aquí iba a ocurrir? Yo no lo sé, yo estaba de embajador y yo nunca lo supe. ¿Qué se le dijo a la gente el 30 de abril? ¿Quién inventó lo del 30 de abril? Leopoldo López.

– Lo han querido meter a usted en esto

– Ah si, pero el cuento no le funcionó. Y ¿Quién inventó luego el dialogo de Oslo y luego el de Barbados? Leopoldo López. Entonces bueno, si la cosa es tan evidente, ¿Qué es lo que ésto significa?

– ¿Entonces Leopoldo López es un problema para Venezuela?

– Yo creo que si, creo que es un problema para el estado venezolano.