Cabello sobre primarias opositoras: "El que está inhabilitado no vale para ningún juego"

Durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el primer vicepresidente de la dirigencia política, Diosdado Cabello, afirmó que los inhabilitados no podrán participar en el proceso de las elecciones de la oposición que serán realizadas el próximo 22 de octubre, luego de la decisión de la Comisión Nacional de Primaria (CNdP) de aceptar el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE) en dicho proceso.

"El que está inhabilitado no vale para ningún juego", señaló, después de hablar sobre las recientes declaraciones del candidato opositor César Pérez Vivas, quien solicitó aceptar la ayuda del Consejo Electoral en materia de centros de votación y de promover la seguridad ciudadana.

Como seguimiento a lo dicho por Pérez Vivas, detalló que algunos sectores de la oposición desean contar con el apoyo del organismo electoral en materia de centros de votación, más desean descartar el uso de instrumentos como el captahuellas, que en meses anteriores generó controversias por la supuesta vulneración de seguridad que podría derivarse de su uso.

Luego de la decisión conjunta del CNE y la CNdP de crear una comisión mixta para decidir sobre el apoyo técnico que brindará el órgano rector del Poder Electoral al proceso de elecciones opositoras, Cabello aseguró que "es imposible que ellos (la oposición) hagan una primaria sin el CNE". A la par, precisó que el ente comicial estadal se encuentra en una reunión para definir distintos aspectos en torno a estas votaciones.

"Ojalá que esa reunión de hoy, pueda servir para que se ayuden entre ellos", explicó.

Diosdado cuestionó el nivel de preparación de la CNdP para realizar estas elecciones sin el apoyo del ente gubernamental. "Si ellos estuvieran listos para el 22 (de octubre), ¿para qué acudirían al CNE? Algún apoyo requieren".

"Lo triste es que ese mismo CNE va a hacer las elecciones presidenciales", mencionó en referencia a los factores políticos de la oposición que desean que los comicios sean realizados sin el apoyo de este mismo Consejo Electoral.

Agregó que en las presidenciales del próximo año 2024 "no lo va a hacer la OEA, no lo va a hacer la ONU, no lo va a hacer Estados Unidos", y ratificó que será el actual Poder Electoral, al cual calificó como "el mejor CNE del mundo entero". Cabello también habló de la división presente en este bando político y resaltó que el Psuv tiene un solo candidato, de quien no precisó su nombre, más se presume sea el actual presidente de la República, Nicolás Maduro.

Información en desarrollo...