Cabello: Postulaciones del PSUV se desarrollan con una “alta participación”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó la tarde de este domingo que se encuentran activadas más de 14 mil Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) en todo el país para el proceso de postulación de los precandidatos para las elecciones primarias del partido, al tiempo que detalló que el proceso avanza de manera “transparente, limpia, muy motivado y con una alta participación“.

“No hay presiones que valgan, no hay listas, no hay combos, no hay línea, no hay nada, aquí lo que hay es la voluntad de un pueblo, la voluntad del partido de Hugo Chávez de ir a una consulta, y sean las bases quienes las que digan cuáles son los candidatos y candidatas“, dijo.

Recordó que el 8 de agosto irán a las elecciones primarias con los precandidatos que salgan elegidos en este proceso de postulación.

“Estamos en el camino correcto, y así como el Presidente de la República, Nicolás Maduro hacía un llamado a la participación masiva, transparente y diferente, donde ha quedado claro que ahora está en tus manos y decir por quien vas a votar, a quien vas a postular y a quien vas a apoyar”, precisó.