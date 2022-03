Cabello: No sería extraño que la UE pidiera una reunión con Maduro ante crisis energética

Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, dijo este viernes que no le extrañaría que, ante un escenario de escasez mundial de petróleo y de sus derivados por el conflicto de Rusia y Ucrania, la Unión Europea y otros países que le "han dado la espalda" a Venezuela pidan una reunión con el presidente Nicolás Maduro.

"A nosotros no nos extraña que mañana la civilizada Unión Europea pida reunión con el presidente de Venezuela, que muchos países que nos han dado espalda en los últimos años vuelvan aquí a decir que 'era jugando', que 'no era en serio'", dijo Cabello durante el balance del congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El también diputado a la Asamblea Nacional (AN), de mayoría chavista, aseguró que Venezuela "tiene el petróleo que muchos necesitan, incluido Estados Unidos", pero que "tienen que pagarlo, deben pagarlo".

"No es mera coincidencia que las mayores reservas de petróleo del mundo estén aquí. El petróleo venezolano no se acaba en 10 años, no hay forma ni manera de que se acabe en 10 años, ni en 20 ni en 30, hay petróleo para 100 años aquí", dijo Cabello.

Las declaraciones del primer vicepresidente del PSUV tienen lugar cuatro días después de que Maduro confirmara que sostuvo una reunión el fin de semana pasado con una delegación estadounidense de alto nivel, en la que discutieron, entre otros temas, la seguridad energética.

"No vinieron a hablar ni con bobolongos ni mequetrefes, vinieron a hablar con el presidente y los recibió en el Palacio de Gobierno, no en un salón de fiesta de un edificio (...) vinieron a hablar con Nicolás Maduro Moros, el presidente de la República, no con más nadie, porque es el que toma las decisiones", agregó Cabello.

El miércoles, la oposición liderada por Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente encargado de Venezuela, dijo que también sostuvo una reunión con la delegación estadounidense, en la que reiteró su "disposición para retomar el proceso de negociación en México cuanto antes, para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres".

El Gobierno de Estados Unidos, por su parte, afirmó el martes que sigue reconociendo a Guaidó como "presidente interino" de Venezuela, pese a las dudas expresadas dentro de la propia oposición venezolana.