Cabello: El que no vota no come, se le aplica una cuarentena ahí, sin comer

Diosdado Cabello advirtió este lunes, desde una concentración política en el estado Bolívar, que no se entregará alimentos a quienes no acudan a votar en el proceso electoral para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional (AN), previsto para el domingo 6 de diciembre.

Pa’l que no vote no hay comida, el que no vota no come, se le aplica una cuarentena ahí, sin comer”, expresó este lunes durante el acto político.

Diosdado Cabello: “El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”. pic.twitter.com/cWYeNUpwBm — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) November 30, 2020

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y candidato lista a la AN ofreció sus declaraciones desde un acto de campaña del Gran Polo Patriótico, desde la entidad bolivarense, reseñó Monitoreamos.

Además, esta tarde participó en otra concentración política en el municipio San Francisco, en el estado Zulia, donde reiteró que al posesionarse en el Parlamento harán una ley “para castigar a los diputados que pidieron invasiones, sanciones y bloqueos”.