Cabello: EE. UU. y aliados planean estrategias ilegales para despojarnos del Esequibo

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció este miércoles que el imperialismo estadounidense y sectores opositores del país buscan generar estrategias “ilegales” para despojar a Venezuela del territorio Esequibo.

“Buscando mecanismos ilegales no contemplados en ninguna normativa solo buscan la intención de despojarnos a nosotros del territorio de la Guayana Esequiba. Para nosotros eso no tiene ninguna discusión”, expresó el también diputado a la AN, en su programa Con el Mazo Dando.