Cabello acusa a EE. UU. de violar acuerdos con el gobierno de Maduro

El diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), acusó este miércoles a Estados Unidos de violar acuerdos suscritos con el gobierno de Nicolás Maduro, en alusión a lo firmado en octubre entre el Ejecutivo y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en Barbados.

"No han cumplido nada, los que están violando el acuerdo son los gringos (...) metiéndose en asuntos internos de Venezuela", dijo el oficialista durante su programa semanal de televisión, transmitido por el canal estatal VTV.

Sin ofrecer detalles, insistió en que EE. UU. ha incumplido lo pactado, aunque se desconoce en profundidad lo acordado con Washington, pues el documento firmado en Barbados solo habla de compromisos entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la coalición antichavista,

"El Gobierno de Estados Unidos, hasta ahora, no ha cumplido nada, absolutamente nada de lo que se comprometió a cumplir, porque las licencias que le dio a la Exxon, eso es licencia a esas empresas, no a nosotros, eso no tiene nada que ver con nosotros, con el Gobierno, con el pueblo de Venezuela", reiteró.